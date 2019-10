Un informe alerta sobre sustancias cancerígenas en la cuenca del río Ródano

Un informe de un antiguo responsable medioambiental suizo alerta sobre el hallazgo de bencidina, una sustancia cancerígena, en la cuenca del Ródano, uno de los principales ríos de Suiza y Francia.



Según informó hoy la televisión nacional suiza RTS, se descubrieron trazas de bencidina en aguas subterráneas próximas a un antiguo vertedero industrial y también en pozos de bombeo instalados en 2016 como parte de un proyecto de corrección del cauce del Ródano en el cantón de Valais (sur), donde nace este río de 800 kilómetros.



El informe fue elaborado por el exjefe del servicio medioambiental de ese cantón, Joel Rossier, quien renunció a su cargo el pasado verano después de tres años y en los documentos reconoció que no pudo aplicar adecuadamente las leyes ambientales locales.



Uno de los cinco miembros del Consejo de Estado de Valais (gobierno cantonal), Jacques Melly, aseguró en declaraciones reproducidas por RTS que el informe contiene "acusaciones que dañan la imagen de Valais".



Dicho Consejo de Estado admite que podría haber llegado agua contaminada al Ródano, pero sostiene que ésta se filtra cumpliendo los estándares y que la situación no afecta a sistemas de abastecimiento de agua potable o riego en la cuenca, por lo que "no existe ningún riesgo para la salud pública".



Sin embargo, las autoridades reconocen que sigue habiendo "incertidumbre" por la presencia de contaminantes en el agua de la cuenca, por lo que se están llevando a cabo análisis adicionales.



El vertedero industrial del que podría haberse originado la contaminación, en Gamsenried, también presentaba cantidades significativas de mercurio, otra sustancia altamente contaminante, aunque se consideraba que las aguas de la zona no estaban conectadas con las de la cuenca del río, que atraviesa grandes ciudades como Ginebra, Lyon o Aviñón.