Una mexicana es la primera persona en el mundo en acreditar la certificación europea en bienestar animal

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elein Hernández Trujillo, es la primera persona en el mundo en acreditar la prueba ECAWBM-Animal Welfare Science, Ethics and Law (AWSEL), del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento (ECAWBM, por sus siglas en inglés), con lo que obtuvo la certificación en ese rubro.

La certificación le permite ser considerada experta en bienestar animal calificada en el mundo; es decir, desde el punto de vista científico, ético y legal.

"El colegio es relevante pues tiene importante voz en dilemas internacionales, por lo que es un honor pertenecer al grupo de miembros en el tema de bienestar animal", comentó la académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, quien ahora es considerada parte de esa organización, de acuerdo con Global UNAM.

Para certificar a sus integrantes, además de un currículum con aportaciones al área, el ECAWBM —creado en 2015— aplica evaluaciones rigurosas que incluyen la realización de una residencia, cursar materias y exámenes escritos y orales, la publicación de artículos en revistas indexadas, entre otros.

"Son tantos los requisitos y el colegio es tan relativamente nuevo, que nadie había cubierto todas las condiciones; entonces soy la primera en pasarlo", dijo Elein Hernández.

Los miembros del ECAWBM –perteneciente a la Junta Europea de Especialización Veterinaria–, son reconocidos por su labor en el bienestar animal desde la ética, la ciencia y el marco legal, además de la medicina del comportamiento, explica Global UNAM.

La médica veterinaria zootecnista explicó que para validar el conocimiento en bienestar animal se pide experiencia práctica clínica, la elaboración de 160 reportes de casos a lo largo de cuatro años, lo cual hizo mientras efectuaba sus estudios de doctorado en la Universidad de Guelph, en Canadá.

"Durante cuatro años trabajé en el departamento de Patobiología de la Universidad Guelph, para completar mi grado de doctorado y colectar los casos clínicos para la certificación. No fue sencillo, pues el proceso estaba dirigido a médicos veterinarios europeos con doctorado; me exigieron más casos y otros requisitos por no haber estudiado en Europa, pero eso no me detuvo y el objetivo se logró.", detalló.

Un aspecto importante que fija el programa, abundó Hernández Trujillo, es el enfoque de las publicaciones y casos en situaciones de la vida real referentes a diversas especies como aves, cerdos, borregos, caballos, además de animales de compañía.

"Traté de cubrir fauna, zoológicos, animales domésticos, de granja, animales de compañía, de laboratorio, para mostrar el conocimiento y que no se tenía una visión de túnel en particular", apuntó la investigadora.

La especialista en el manejo de animales de granja refirió que hay una tendencia mundial de la gente por saber de dónde vienen los productos que consume, lo cual involucra a todas las partes interesadas.

Ahora con su certificación, la joven académica impulsa proyectos de bienestar animal en aves y cerdos en la FES Cuautitlán, por lo que desarrolla estudios para garantizar su salud y un trabajo cualitativo para conocer las actitudes de las personas respecto a este tema.