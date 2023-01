UNAM crea "test de olores" para detectar el Alzheimer

A-AA+

Estados Unidos autorizó este viernes un nuevo fármaco contra el Alzheimer destinado a reducir el deterioro cognitivo en pacientes que padecen esta enfermedad neurodegenerativa, muy esperado tras el fallido lanzamiento de otro tratamiento hace un año y medio; por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrolló un "test de los olores" para detectar de manera temprana algunos signos clínicos de la enfermedad.

Resultado del macroproyecto Nuevas estrategias epidemiológicas, genómicas y proteómicas en salud pública, en el test aplican la prueba de la concentración umbral de determinado olor, que ya está estandarizado para la población de entre 60 y 80 años de edad, así lo explicó la institución.

"Cuando a una persona le hacemos la prueba para evaluar el olor umbral, le pedimos que huela un papel", explica Rosalinda Guevara Guzmán, de la Facultad de Medicina (FM), quien dirigió el proyecto, junto con Patricia Severiano, de la Facultad de Química (FQ).

¿Por qué es importante la memoria olfativa?

Si la persona percibe el olor, se le da otro papelito con un olor diferente, como rosas, nardo o yerbabuena. "Si es capaz de identificarlo, su memoria olfativa está funcionando", explicó Guevara Guzmán.

Después, las investigadoras le piden que discrimine tres olores: dos iguales y uno diferente. "Este proceso también tiene que ver con la memoria olfativa, porque debe recordar que este olor es igual a este otro, y que aquel es diferente a estos", explicó.

Más tarde, en varias sesiones, se le aplica la prueba de la memoria olfativa. En la primera se le da a oler a la persona un aroma con el que no está familiarizada. Se le informa, por ejemplo, que es agave y se le cita a la semana siguiente. En la segunda sesión se le da a oler el agave para que lo identifique, y aunque en ocasiones duda, lo reconoce. En la tercera sesión, lo distingue.

"Recuerda el olor a agave porque esa información ya la guardó. Esta es la prueba más importante de que es capaz de recordar un aroma", añadió la investigadora.

En otros casos, el individuo dice que sí percibe el olor, pero no sabe qué está oliendo. Se le muestran los dibujos de una manzana, un plátano, una pera o una naranja, y se le pregunta a qué figura corresponde. Si los identifica, entonces hizo bien la asociación visual, es decir, aún tiene memoria olfativa, indicó.

Es importante que una persona de alrededor 60 años se haga el test de los olores si nota que su sentido del olfato ya no funciona bien.

"Cuando una persona está en estado avanzado de demencia, o ya tiene la enfermedad de Alzheimer, su memoria olfativa falla y ya no se puede hacer nada para solucionarlo", dijo la investigadora.

La memoria olfativa nos lleva a recordar emociones

En ocasiones, gracias a la memoria olfativa, un olor nos lleva a recordar emociones, sentimientos, momentos e incluso personas que se habían quedado muy lejos en el pasado.

La primera referencia a los recuerdos relacionados con los olores y los sabores no está en algún tratado o experimento científico, sino en una de las obras de la literatura francesa de principios del siglo XX.