Usuarios reportan fallas en Instagram después de su actualización

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- A través de redes sociales, usuarios han reportado fallas en Instagram, esto después de que hace unos días se actualizó la aplicación.

De acuerdo con los internautas esto ocurre cuando intentan visualizar los Reels, entrar a los chats e incluso hay quienes señalan que no pueden acceder a la aplicación. Al parecer estos problemas se presentaron después de que Instagram se actualizara.

----Usuarios se quejan de la nueva actualización de Instagram en Twitter

Twitter ha sido de las plataformas en las que más han presentado quejas los usuarios. En Tech Bit nos dimos a la tarea de recopilar algunos de los reportes que han colocado los internautas para averiguar qué tipo de problemas está presentado Instagram después de su actualización.

Algunos usuarios han pensado que es su celular el que está fallando, sin embargo, ya son varios los casos reportados en redes sociales.

El principal problema que presenta la app según los internautas es que esta se cierra cuando intentan abrir sus chats o quieren responder un mensaje.

Sin embargo, el error también se ha presentado al momento de querer visualizar contenido como Reels, historias o los post de Instagram.

Por otra parte, hay quienes piensan que es el universo el que está conspirando contra ellos y quieren que se pongan a realizar actividades más productivas.

Downdetector, el sitio web que notifica sobre problemas en la app, ha presentado que el 38% de los usuarios presentan problemas al momento de cargar la aplicación, el 33% tiene problemas al ingresar a Instagram desde el sitio web y un 29% tiene problemas con la conexión del servidor.

Por su parte, Instagram no ha presentado ningún comunicado sobre los problemas que ha tenido la aplicación después de su actualización. Por el momento, lo único que les queda a los usuarios es intentar arreglar el problema con algunos sencillos pasos o reportando el problema a Instagram. A continuación te explicamos cómo hacerlo.

----¿Cómo reportar un problema en Instagram?

Si tu cuenta de Instagram está presentando fallas desde la actualización, puedes reportar el problema. Sin embargo, antes de dar ese paso, Instagram recomienda que sigas algunos consejos para solucionarlo. Es muy importante que antes de seguir estos pasos verifiques que estás usando la última versión de la app y la última versión del sistema operativo de tu celular o tablet.

Los pasos que debes seguir son:

Reinicia tu teléfono o tableta.

Comprueba tu conexión a Internet.

Desinstala y reinstala la aplicación.

Si Instagram sigue presentando fallas, entonces es momento de reportar el problema. Para ello, tienes que ingresar a la app en la opción de Configuración y seguir estos pasos:

Toca el icono de tu foto de perfil que se encuentra en la esquina inferior derecha.

Luego, toca las tres líneas que aparecen en la esquina superior derecha y, a continuación, pulsa la opción de Configuración y privacidad.

Debajo de Más información y asistencia, elige Ayuda.

Pulsa la opción de Reportar problema.

Allí, puedes elegir volver al lugar en donde está ocurriendo el problema y sacudir el teléfono para reportarlo o bien, puedes elegir Reportar problema sin sacudir.

A continuación, tendrás que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Estos pasos puedes aplicarse tanto para dispositivos Android como iOS.

En caso de que no habrá por ningún motivo en tu celular o tablet, también puedes reportar el problema desde tu computadora siguiendo estos pasos:

Ingresa a www.instagram.com y abre sesión en tu cuenta.

Haz clic en tu foto de perfil en la parte izquierda de la pantalla.

Da clic en Más en la parte inferior izquierda y después presiona en Reportar un problema.

Te aparecerá un recuadro en donde deberás explicar cuál es el problema.

Toca en la opción de Agregar archivo para adjuntar una captura de pantalla del problema y posteriormente da clic en Enviar reporte.

Con ello, esperamos que el problema de la app se solucione.