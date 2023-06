Usuarios reportan fallas en Instagram

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- Instagram ha presentado nuevas actualizaciones en la app, sin embargo, parece que estas no les han gustado mucho a los usuarios. A través de redes sociales, los internautas han reportado que debido a la actualización de la aplicación, los iconos de las historias ahora aparecen gigantes.

Según lo usuarios, en lo que antes aparecían hasta cinco iconos de historias, ahora solo aparecen tres, provocando que las fotos de perfil ahora se vean mucho más grandes y que ahora tengas que desplazarte a la izquierda para lograr ver más historias.

Fue en Twitter en donde se dieron los primeros reportes de la nueva actualización de Instagram, la cual mostraba de manera gigante las historias.

Al principio muchos no sabían por qué estaba sucediendo esto. Muchos llegaron a pensar que era una falla de la app o incluso un error de su propio teléfono.

Sin embargo, una vez que todos se enteraron que este cambio se debía a la nueva actualización de la app, los usuarios dejaron ver su molestia a través de tuits, en donde se quejaban de que no les agradaba mucho tener que ver en grande la foto de perfil del resto de los usuarios.

Por otra parte, algunos usuarios no sólo tuvieron cambios en la presentación de las historias de Instagram, sino que también sus cuentas han presentado errores al momento de cargar la información de sus publicaciones e historias.

Hasta la tarde de este martes, Instagram no se ha pronunciado al respecto y los usuarios aún siguen reportando fallas y quejas a través de redes sociales.

Instagram ha estado trabajando en nuevas actualizaciones para que la app pueda ser aprovechada al máximo por los usuarios. Una de las actualizaciones que probablemente veamos pronto sea la incorporación de los GIFs para comentar las publicaciones de la app.

Asimismo, se han generado algunas especulaciones respecto a que los usuarios ahora podrán sincronizar los subtítulos correctamente en la red social además que, supuestamente, la app está probando la opción de colocar letras dentro de los Reels, la cual funcionará de manera similar a los subtítulos automáticos.