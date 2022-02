Usuarios reportan fallas en Twitter

La red social Twitter presenta fallas en el servidor, usuarios afirman que el error aparece al cargar el perfil.

Al intentar actualizar el perfil de Twitter aparece un mensaje: "Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa".

Según lo reportado por el sitio Downdetector, alrededor de las 10:56 de la mañana de este viernes 11 de febrero, los usuarios de la plataforma de Jack Dorsey comenzaron a presentar problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas.

Downdetector reportó que 76 por ciento de los problemas están relacionados con el sitio web y 24 por ciento con el inicio de sesión.

Twitter no se ha pronunciado por sus canales oficiales sobre las causas de la falla.