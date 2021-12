Ven necesario refuerzo de AstraZeneca para mayor protección contra Covid

Un estudio divulgado en The Lancet el lunes indicó que una dosis de refuerzo de AstraZeneca es necesaria para aumentar la protección y evitar el Covid grave.

El blindaje comienza a disminuir aproximadamente tres meses después de la segunda dosis, mencionó el análisis. Se detalla que los investigadores analizaron datos de 2 millones de personas en Escocia y 42 millones de personas en Brasil y evaluaron el riesgo de casos graves, incluidas hospitalizaciones y muertes, tres meses después de la segunda dosis.

Sin embargo, no analizaron la vacuna contra la variante ómicron de rápida propagación, que no estaba circulando en ese momento.

"Encontramos una protección cada vez menor de la vacuna contra las admisiones hospitalarias y las muertes por Covid-19 tanto en Escocia como en Brasil", mencionaron los especialistas, reportó Bloomberg.

Una creciente cantidad de evidencia sugiere que se necesitarán tres dosis de las vacunas más utilizadas en el mundo para generar suficientes anticuerpos contra la variante ómicron.

"Bloomberg" indicó que Penny Ward, profesora de medicina farmacéutica en el King´s College de Londres, dijo que si bien el documento da una "impresión bastante alarmante a primera vista", también muestra que existe "una efectividad sostenida de la vacuna para prevenir la hospitalización y la muerte por Covid-19 de a menos 50% durante el lapso del estudio".