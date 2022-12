Verificación en facebook prioriza negocios de la empresa sobre derechos de los usuarios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Más de un año después de que Meta le pidiera a la Junta de Supervisión que opinara sobre sus reglas de verificación cruzada, el grupo finalmente publicó su aviso de política completo sobre el tema.

---Verificación cruzada, prioriza el negocio de la empresa sobre los derechos de sus usuarios

La junta descubrió que el programa, que crea un proceso de moderación de contenido separado para ciertos usuarios de alto perfil, prioriza el negocio de la empresa sobre los derechos de sus usuarios.

"En nuestra revisión, encontramos varias deficiencias en el programa de verificación cruzada de Meta", escribió la junta en su evaluación. "Si bien Meta le dijo a la Junta que la verificación cruzada tiene como objetivo promover los compromisos de derechos humanos de Meta, descubrimos que el programa parece estar estructurado de manera más directa para satisfacer las preocupaciones comerciales".

En particular, la crítica se hace eco de la denunciante Frances Haugen, quien reveló detalles explosivos sobre la verificación cruzada el año pasado y dijo que Meta "elige las ganancias sobre la seguridad".

---Cross-check

Cross-check, o xcheck, es un programa interno de Facebook e Instagram que protege a celebridades, políticos y otros usuarios de alto perfil de los sistemas automatizados de moderación de contenido de la empresa.

Meta lo ha caracterizado como una "segunda capa de revisión" para evitar eliminar publicaciones por error. Pero las revelaciones hechas por Haugen mostraron que el programa incluye millones de cuentas y ha permitido miles de millones de visitas en publicaciones que de otro modo habrían sido eliminadas.

La propia Junta de Supervisión ha acusado a Meta de no ser "totalmente comunicativo" sobre el programa, que fue un tema central en el manejo de la junta de la suspensión del expresidente Donald Trump.

La opinión consultiva de política de la Junta de Supervisión, o PAO, sobre el programa es la más detallada que se ha analizado hasta la fecha en las reglas de verificación cruzada en evolución de Meta.

---ERSR y GSR

La junta escribe extensamente sobre dos procesos separados de verificación cruzada: Revisión secundaria de respuesta temprana (ERSR), que está reservada para ciertos usuarios de alto perfil determinados por Meta, y Revisión secundaria general (GSR), un sistema más nuevo que usa un algoritmo para marca automáticamente algunos tipos de publicaciones de toda su plataforma para una revisión adicional.

GSR, que puede aplicarse al contenido de cualquier usuario de Facebook o Instagram, comenzó en 2021 "en respuesta a las críticas" relacionadas con las revelaciones de Haugen en los Documentos de Facebook.

Pero según la Junta de Supervisión, ambos sistemas de verificación cruzada tienen serios problemas. Ambos operan con una "constante acumulación de casos", lo que prolonga la cantidad de tiempo que queda contenido que potencialmente infringe las reglas.

"Meta le dijo a la Junta que, en promedio, puede llevar más de cinco días tomar una decisión sobre el contenido de los usuarios en sus listas de verificación cruzada", señaló el grupo.

"Esto significa que, debido a la verificación cruzada, el contenido identificado como que infringe las reglas de Meta se deja en Facebook e Instagram cuando es más viral y podría causar daño".

La junta arrojó nueva luz sobre uno de esos casos, señalando un incidente de 2019 en el que la estrella del fútbol brasileño Neymar publicó un video que mostraba fotos desnudas de una mujer que lo había acusado de agresión sexual.

Debido a la verificación cruzada, la publicación permaneció durante más de un día y recibió más de 100 millones de visitas antes de que finalmente se eliminara.

En su opinión, la junta plantea preguntas sobre por qué el atleta no fue suspendido y señala deliberadamente que el incidente solo salió a la luz como resultado de las revelaciones de Haugen.