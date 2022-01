VIDEO: Alexa viajará al espacio

Alexa, ¿puedes ir al espacio? Aparentemente, Alexa puede. Amazon Alexa, el asistente de tecnología digital, abrirá nuevos caminos en 2022. Se incluirá una versión del asistente de voz en la misión Artemis I de la NASA y la plataforma de videoconferencia Webex de Cisco, como parte de una demostración de tecnología para ver si estas herramientas podrían beneficiar a los futuros astronautas que vuelen a destinos lejanos como la Luna y Marte.

El vuelo Artemis I, es la primera misión de prueba de una serie de vuelos planificados para el programa Artemis de la NASA, una iniciativa para enviar a la primera mujer y la primera persona de color a la superficie de la Luna.

Programado tentativamente para marzo, Artemis I marcará el vuelo inaugural del cohete de próxima generación de la NASA, el Space Launch System, o SLS, un cohete gigantesco que Boeing ha estado desarrollando durante la última década.

El SLS está diseñado para lanzar personas y carga al espacio profundo, con pasajeros en la parte superior del vehículo en una nueva cápsula para la tripulación llamada Orion, desarrollada por Lockheed Martin.

Para Artemis I, SLS lanzará una cápsula de la tripulación Orion alrededor de la Luna en un vuelo de una semana, la primera vez que los dos vehículos volarán juntos al espacio.

Este es un lanzamiento de prueba crítico, por lo que nadie volará dentro de Orion, salvo un maniquí. Sin embargo, el pasajero falso tendrá algunos compañeros. Lockheed Martin se asoció con Amazon y Cisco para montar una "interfaz hombre-máquina" en el lugar donde estará el panel de control de Orion en el futuro.

Llamada Callisto en honor al compañero de Artemisa en la mitología griega, la caja tendrá un altavoz Alexa activado por voz, con su icónico anillo de luz azul, y un iPad que ejecuta Webex.

Alexa podría ayudar a astronautas en un futuro

En algún momento durante la misión Artemis I, la gente en tierra probará la caja, como si los astronautas estuvieran interactuando con el altavoz y la pantalla a bordo del Orion.

En última instancia, Lockheed Martin, Amazon y Cisco quieren ver si tal interfaz sería beneficiosa para los futuros viajeros del espacio profundo.

"Nosotros... imaginamos un futuro en el que los astronautas podrían recurrir a una inteligencia artificial a bordo para obtener información, asistencia y, en última instancia, compañía", dijo Aaron Rubenson, vicepresidente de Alexa Everywhere en Amazon, durante una rueda de prensa."Podrías imaginar fácilmente a los astronautas recurriendo a esta IA a bordo para hablar sobre el estado de un subsistema o tal vez controlando las luces en la cabina o pidiendo una vista de cámara en particular".Para ver si estas herramientas funcionan, Lockheed Martin empleará "miembros de la tripulación virtual" en tierra. Mientras Orion está en el espacio, una persona en el centro de control de misión de la NASA en Houston le dará una orden a Alexa.La voz de esa persona se reproducirá a través de un altavoz dentro de Orion para activar Alexa. Los miembros de la tripulación virtual pedirán ciertos tipos de información, como la velocidad a la que Orion se mueve a través del espacio o cuánto tiempo pasará hasta que la cápsula realice su siguiente encendido del propulsor. Alexa está diseñada para extraer datos en tiempo real de Orion para responder esas preguntas a través de su altavoz.Alexa no necesitará InternetLa nave espacial Orion está equipada con Wi-Fi, pero dado que el vehículo se alejará de la Tierra durante la demostración, la conectividad a Internet será limitada.Como resultado, Alexa no necesitará acceder a Internet durante el vuelo para responder algunas de las preguntas inmediatas de los miembros de la tripulación virtual.En cambio, Amazon diseñó a esta versión de Alexa con un sistema conocido como "control de voz local", que le permite responder a una amplia variedad de comandos predeterminados. "Hay cientos de parámetros, miles de declaraciones, donde podremos obtener ese acceso en tiempo real", dijo Rob Chambers, director de estrategia espacial comercial civil en Lockheed Martin, durante la sesión informativa.Teniendo en cuenta que la inspiración original de Alexa fue la computadora Star Trek, parece que la conexión entre el espacio y Alexa puede haber estado predestinada. Aaron Rubenson, vicepresidente de Alexa Everywhere en Amazon, dijo que esto es en parte por qué es tan "emocionante" ver que "la inteligencia ambiental cobra vida".