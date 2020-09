Waze despedirá al 5% de su fuerza laboral global

La contingencia por el coronavirus Covid-19 está llevando a millones de empresas en el mundo a cerrar sus puertas o tomar decisiones para sobrevivir, como el despido de empleados. En el sector de tecnología la situación no ha sido diferente y firmas como Mozilla han recortado parte de su personal y ahora Waze también informó que dejará ir al 5% de su fuerza laboral global.

El CEO de Waze, Noam Bardin, señaló a través de un correo electrónico a los empleados, que despedirán alrededor de 30 personas de un total de 555. Además, cerrarán varias de sus oficinas en las regiones de Asia-Pacífico y América Latina, es decir en países como Malasia, Singapur, Colombia, Chile y Argentina, con la intención de reenfocar su negocio en ciertos mercados lo cual puede ser una buena noticia pues ya que entre los países en donde planean invertir está México.

La mayoría de los empleados que serán despedidos pertenecen a las divisiones de ventas, marketing y asociaciones de la empresa. No obstante, la Waze afirmó que planea contratar una cantidad proporcional de personas solo que para sus equipos de tecnología e ingeniería. Asimismo se comprometió a dar a las personas despedidas indemnizaciones, bonificaciones y seguro médico, hasta principios de 2021.

Y es que el servicio de navegación y mapas de propiedad de Google se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus que ha vaciado carreteras en todo el mundo y ha cerrado muchas ciudades, pues las personas se han quedado en casa, lo que significa menos personas usando Waze para llegar a sus destinos y, por lo tanto, menos ingresos publicitarios para la empresa.

Waze, que fue adquirida por Google en 2013, ha experimentado una caída tanto en el número de usuarios activos mensuales como en la cantidad de clientes que usan la aplicación. De hecho, de acuerdo con un documento que dio a conocer en abril, a nivel mundial sus usuarios condujeron un 60% menos en marzo, cuando los cierres comenzaron a entrar en vigencia, en comparación con febrero y, a medida que avanzaba la pandemia, esas cifras empeoraron. Waze dijo que en un momento los kilómetros recorridos semanales a nivel mundial disminuyeron un 70%.

Waze Carpool, el servicio de viajes compartidos de la compañía también está sufriendo. Con más personas trabajando desde casa, menos usuarios usan este servicio para compartir viajes con compañeros de trabajo y vecinos que trabajan en una ruta similar. Es por ello que, si bien, a principios de este año la empresa estaba en camino de cruzar un millón de viajes compartidos mensuales a nivel mundial, ahora no está ni cerca de esa meta.

México es una oportunidad

A pesar de que la plataforma ha comenzado a ver una recuperación en las últimas semanas a medida que las personas regresan al trabajo, la compañía se encuentra en una situación que la obliga a repensar sus prioridades. "Hemos decidido enfocar nuestros recursos en mejoras de productos para nuestros usuarios, acelerar nuestras inversiones en infraestructura técnica y reenfocar nuestros esfuerzos de ventas y marketing en un pequeño número de países de alto valor", dijo Noam Bardin.

La declaración anterior podría ser positiva pues, según se sabe, los mercados en los que invertirán son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Brasil, Canadá, Italia y México.

"Con la pandemia de Covid-19 en curso, muchas ciudades y países han impuesto restricciones de viaje para frenar la propagación de la enfermedad, por lo que no es de extrañar que nuestros usuarios conduzcan menos (o se hayan detenido por completo), lo que ha provocado una caída significativa en los kilómetros recorridos, viajes compartidos e ingresos publicitarios. Esto nos ha obligado a repensar las prioridades y hemos decidido centrar nuestros recursos en mejoras de productos para nuestros usuarios, acelerar nuestras inversiones en infraestructura técnica y reenfocar nuestros esfuerzos de ventas y marketing en una pequeña cantidad de países de alto valor. Estas inversiones aseguran el éxito a largo plazo de Waze y que salgamos de esta pandemia más fuertes de lo que entramos", señaló el CEO de Waze.