WhatsApp lanza opción de mensajes efímeros a iOS

Hoy se comparte todo tipo de información en internet. Ya sea por cuestiones personales o profesionales, hay algunos archivos privados que solo queremos que el destinatario vea y que no estén disponibles o puedan ser compartidos por más tiempo. Pensando en ello, WhatsApp lanzó la opción de los mensajes efímeros misma que está llegando a los dispositivos con sistema iOS.

Después de lanzar la función en Android el mes pasado, Facebook anunció que ahora está debutando la función de imágenes y textos que se borran automáticamente de WhatsApp para los usuarios iOS a través de una nueva versión beta. Es decir que, según el sitio especializado en la plataforma de mensajería, WABetaInfo, por ahora únicamente quienes estén inscritos a la versión de prueba podrán acceder a la actualización beta 2.21.140.9 en Testflight.

Esta característica hace que las fotos y videos se autodestruyan tan pronto como se vean. Los usuarios con acceso a la función "ver una vez" encontrarán un botón dedicado que se asemeja a un temporizador en el campo de entrada de texto, como se muestra en la captura de pantalla de WABetaInfo a continuación.

Es importante hacer notar que se trata de una función diferente a la de los mensajes que desaparecen que ya está disponible en WhatsApp pues, en ese caso, pasan siete siete días para que el texto, las fotos y los videos ya no puedan verse. Mientras que el modo "Ver una vez" los borrará inmediatamente después de cerrar el chat.

Sin embargo, hay que tomar algunas consideraciones. Primero que los usuarios recibirán una notificación cuando el remitente haya visto el mensaje, sin importar si tiene desactivadas las palomitas azules. Además, como señala WABetaInfo, no hay nada que impida a las personas tomar capturas de pantalla y no se le avisará al destinatario en caso de que así sea, por lo que hay que seguir teniendo cuidado.

El emoji secreto

Hasta ahora los usuarios con acceso a la versión beta en Android son los únicos que tenían acceso a la función de "ver una vez" y, quienes la han utilizado, han descubierto un curioso efecto que te compartimos a continuación.

Para poder ver lo que se ha estado nombrando como el emoji secreto es necesario formar parte de los "testers". Es decir, personas que forman parte del programa beta de WhatsApp y que tienen acceso anticipado a herramientas y novedades que la aplicación implementa para probar su funcionalidad.

Entonces, los usuarios beta que quieran ver este emoji deben de activar la función de "ver una sola vez" antes de enviar el mensaje. Esta herramienta es visible cuando se adjunta una foto y video de la manera convencional a través del ícono en forma de clip o cámara en la parte inferior de la pantalla. Esto funciona tanto para chats individuales como grupales.

Una vez que se ha cargado el archivo correctamente, es muy importante seleccionar un botón en forma de número uno dentro de un círculo. De esta manera se activa la función.

Cuando el mensaje haya sido enviado y visto por el destinatario, este será destruido de manera automática. Lo único que quedará será una breve nota que indica que el archivo ya fue abierto.

Aquí es donde la magia sucede. Si el emisor del mensaje aprieta cinco veces esta nota en un intento de recuperar el archivo, en la pantalla aparecerá un simpático emoji con un dedo entre los labios, una seña que indica guardar silencio o no hablar para guardar un secreto. La imagen desaparecerá al cabo de unos segundos.

Cabe resaltar que este emoji se encuentra disponible para su uso de manera normal. Es decir, cualquier usuario puede buscarlo en el listado de opciones que se despliega al apretar el botón correspondiente en la pantalla. La novedad en este caso se encuentra en la manera de acceder a él y en el simpático recordatorio de que la función es "ver una sola vez" o que el mensaje se "autodestruye" al leerse.