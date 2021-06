WhatsApp prueba Flash calls para verificar una cuenta

Seguramente ya conoces el proceso de memoria. Cada vez que cambias de celular tienes que, o acceder a una copia de seguridad para obtener toda tu información, o volver a bajar cada app que utilizas. Si entre ellas está WhatsApp sabes que tienes que hacer una verificación de tu número y, para ello, tras escribir tu teléfono, recibes un código de autenticación de seis dígitos que debes escribir en la app. Tras el proceso puedes acceder a tus chats. Pero parece que pronto eso cambiará a través de la nueva función Flash calls.

La plataforma está probando una nueva manera de corroborar el número y autorizar el uso de la app en un dispositivo. Si bien por ahora se trata solo de una prueba que ha sido lanzada para la versión beta de Android, si llega a lanzarse para todos los usuarios, la nueva función llamada Flash call permitirá autorizar automáticamente la aplicación en un teléfono cuando se intente iniciar sesión en WhatsApp.

Lo que cambiará, de acuerdo con información del portal WABetaInfo, es que la app de mensajería solicitará permiso para acceder al registro de llamadas del teléfono. Si los usuarios lo autorizan, la próxima vez que cambies de celular, WhatsApp realizará una llamada, que no será necesario responder, para, automáticamente, verificar si se ha recibido, de manera que ya no será necesario ingresar el código que llega a través de un mensaje.

Es importante señalar que, de acuerdo con la compañía, propiedad de Facebook, solo pedirá acceso para verificar la cuenta, es decir que, una vez autorizada, ya no recopilará ningún tipo de información del registro de llamadas. También hay que decir que la función solo será compatible con Android, ya que iOS no permite que las aplicaciones lean el historial de llamadas.

Multidispositivo

Además de la nueva opción de verificación, otra novedad que dio a conocer WABetaInfo y que fue confirmada por la propia plataforma de mensajería, es que pronto será posible de tener la misma cuenta en varios dispositivos.

Como sabes, actualmente solo es posible tener la cuenta de WhatsApp vinculada a un número de celular, y la única opción de verla en otro dispositivo es habilitar la versión web. Pero no es posible tenerla como app en otro smartphone. Además, si el teléfono se queda sin batería o sin acceso a internet, no es posible acceder a los chats. Pero eso podría estar por cambiar.

Hace unos días el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, confirmó al portal WABetaInfo, que la compañía está trabajando en una función que permitirá vincular la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos.

A pesar de que la plataforma señaló que es un gran desafío técnico sincronizar todos los mensajes y contenidos en varios equipos, aseguraron que esperan tener la versión lista en alrededor de dos meses.

Una novedad más que vale la pena mencionar es que están trabajando en el desarrollo de mensajes que desaparecen en cuanto se leen y también en una herramienta llamada View Once, una función que solo permitirá ver las fotografías y videos por un momento en el chat, luego desaparecerán permanentemente.

Finalmente una función más en la que WhatsApp está trabajando es en la recuperación del historial de chat cuando se cambie de número de teléfono. Hay que señalar que actualmente, si se cambia de smartphone, pero se mantiene el mismo número, los usuarios pueden solicitar ver el respaldo de sus chats, pero pronto podrían recobrar toda su información en múltiples dispositivos.

La intención de esta nueva herramienta es que los usuarios tengan la oportunidad de comprobar su identidad y, una vez hecho eso, puedan ver todos sus chats sin importar si han cambiado de dispositivo o de número celular.

Aunque, como solemos señalar en estos casos, todas estas son pruebas que poco a poco irá realizando la aplicación, por lo que no podemos asegurar que se liberen para todos los usuarios.