WhatsApp y el truco para eliminar un mensaje después de horas de enviado

Siendo la app de mensajería que más se utiliza, WhatsApp guarda todo tipo de conversaciones, las personales que mantenemos con nuestros amigos y familia, y las profesionales que tienen que ver con el trabajo o la escuela. Una de las prácticas funciones que ofrece la plataforma es la posibilidad de borrar mensajes tras haberlos enviado. Sin embargo hay un inconveniente, si ya pasó más de una hora de haber salido de tu celular, ya no te da la opción de borrarlo para todos. Así que hoy en Tech Bit te vamos a dar un truco para poder cambiar eso y poder eliminar los mensajes cuando quieras.

Primero vamos a explicar un poco cómo funciona la opción de eliminar mensajes. Una vez que ya ha sido enviado, puedes mantener pulsado sobre él para que en la parte superior se despliegue un menú con un bote de basura.

Si le das clic, dependiendo de la hora de envío, te aparecerán tres opciones: eliminar para mi, eliminar para todos o cancelar. Si eliges eliminar para ti, tú dejarás de ver el contenido, pero no el destinatario. Si escoges eliminar para todos entonces el mensaje ya no estará disponible y solo quedará la leyenda que advierte que algo fue borrado.

El problema es que WhatsApp solo da la oportunidad de eliminar un mensaje para todos antes de que pase alrededor de una hora. Después de eso, si das clic en el mensaje solo verás la opción Eliminar para mi.

Entonces ¿qué se puede hacer si al final no quieres que lean el mensaje o que quede en la conversación? A continuación te damos el paso a paso para lograrlo.

--Los pasos

Los usuarios describieron un pequeño truco en Android que puedes aplicar para eliminar mensajes de WhatsApp para todos después de horas, e incluso días, y lo mejor, sin tener que descargar alguna aplicación nueva que podría poner en peligro tu seguridad.

Lo primero que tienes que hacer es poner tu celular en modo avión de manera que no esté conectado a ninguna red. Para eso solo ve a configuración o, desde la parte superior de tu pantalla, desliza tu dedo hacia abajo para ver los atajos de algunas funciones, entre ellas, el modo avión.

La intención de esto es que se desactivarán las conexiones inalámbricas, es decir las redes Wi-Fi y datos móviles de manera que WhatsApp no pueda actualizarse.

También será necesario que cierre WhatsApp desde el sistema. Para ello ve a configuración, abre la lista de apps, selecciona WhatsApp y da clic en Forzar detención.

El siguiente paso es cambiar la hora del dispositivo. Para hacerlo ve a Ajustes, luego da clic en Sistema y selecciona Fecha y hora, luego deberás desactivar la opción que dice Usar hora de la red.

Ahora cambia la hora de tu celular. Te recomendamos que antes de iniciar todo este proceso apuntes la hora en que enviaste el mensaje para que puedas estar seguro de que elegirás el horario adecuado. Aunque puede ser la que prefieras, para hacerlo simple, puedes poner solo un minuto antes del momento en que enviaste el mensaje. Por ejemplo, si enviaste el mensaje a las 19:30, la nueva hora en tu celular debería ser 19:29. Si ya pasó más de un día no olvides cambiar la fecha también.

Finalmente, regresa a WhatsApp, pulsa sobre el mensaje que quieres borrar y te volverá a aparecer la opción de Eliminar para todos, da clic y entonces ya podrás desactivar el modo avión. Vuelve a WhatsApp y espera hasta comprobar que el contenido ya no es visible.

Por cierto, para desactivar el modo avión solo hay que deslizar hacia abajo en el panel de notificaciones para ver el menú de configuración y pulsar en el icono del avión. Después de eso solo verifica que tu dispositivo se actualice con la fecha y hora correctos.

Lo que es necesario mencionar es que tendrás que seguir todos estos pasos cada vez que quieras eliminar un mensaje que tenga más de una hora de haber sido enviado. Y que, dado que es un tiempo considerable, es probable que el destinatario ya lo haya visto, aunque con esto, ya no quedará en la conversación.