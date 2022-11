WhatsApp ya permite chatear desde dos teléfonos a la vez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Al parecer, muy pronto ya no tendrás que echar mano de ningún truco para usar tu cuenta de WhatsApp en dos teléfonos distintos, debido a que la aplicación de mensajería instantánea comenzó a probar su nuevo "modo compañero" en móviles con Android.

De acuerdo con el portal especializado WABetaInfo, WhatsApp está implementando una función llamada "modo compañero" para algunos usuarios beta, lo que les permite configurar y usar la misma cuenta de WhatsApp en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo. La función solo está disponible en la última versión beta de WhatsApp (versión 2.22.24.18) y solo se ha implementado para algunos usuarios.

Es fácil de configurar; cuando instalas WhatsApp en un teléfono nuevo, la opción aparecerá en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha (eso es en Android, la función aparentemente aún no está disponible en iPhone), lo que le permite conectarse con otro dispositivo a través de un código QR.

El modo compañero se probó por primera vez en una versión beta anterior de WhatsApp, pero luego solo estaba disponible en tabletas; ahora también puede agregar varios teléfonos.

También vale la pena señalar que esto ha estado disponible durante mucho tiempo en la versión de escritorio de WhatsApp, que puedes vincular fácilmente a la aplicación de tu teléfono.

Las ventajas de tener WhatsApp sincronizado en varios dispositivos son bastante obvias: todos sus mensajes y archivos siempre deben estar allí, independientemente del dispositivo en el que abras WhatsApp.

El máximo de dispositivos conectados sigue siendo de cuatro, pero la novedad es que ahora varios de estos dispositivos pueden ser móviles. Si tenemos una tablet o dos móviles, esta novedad de WhatsApp nos será especialmente útil.

El modo compañero sigue siendo una versión beta limitada, lo que significa que incluso si eres un probador beta y tienes la última versión de WhatsApp instalada en tu teléfono Android, es posible que aún no la veas.

Pero el hecho de que se esté filtrando a algunos usuarios probablemente signifique que pronto tendrá un lanzamiento más amplio.

Se desconoce cuándo WhatsApp lanzará este 'modo compañero' a todo el mundo, pero se espera que durante las próximas semanas esta característica acabe llegando a todos los usuarios de WhatsApp Beta. Esta novedad podría llegar a tardar varios meses en llegar a todo el mundo.