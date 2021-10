Windows 11 ya se puede descargar, te decimos cómo hacerlo

La espera por fin terminó, ya que después de haberse anunciado formalmente la salida de Windows 11, el sistema operativo de Microsoft ya está disponible para su descarga, por lo que podrá ser implementado en millones de computadoras al rededor del mundo.

Pero, al igual que con cualquier lanzamiento de un nuevo sistema operativo, no sucederá de la noche a la mañana, ya que Microsoft señaló que el arribo de Windows 11 sería de manera paulatina, razón por la cual aparecerá poco a poco el aviso de actualización.

---Instala Windows 11 ahora mismo

¿No quieres esperar tanto tiempo? No tienes que hacerlo, ya que puedes, con un poco de esfuerzo, descargar e instalar la nueva versión de Windows ahora mismo.

Sin embargo, debes tener en cuenta que, a diferencia de las versiones anteriores de Windows, es posible que no se te invite a instalar Windows 11 si tu computadora no está a la altura de su estándar.

Eso no significa que no puedas instalar el nuevo sistema operativo, ya que Microsoft solamente ha indicado que si tienes una computadora más antigua, podrás acceder a Windows 11, pero tendrás que descargar un archivo ISO de Windows 11 e instalar el SO manualmente.

Sin embargo, el costo de hacerlo en un equipo ya desfasado, será que no puedas obtener actualizaciones automáticas; por lo que tendrás que instalar una nueva ISO cada vez.

--¿Cómo actualizar a Windows 11?

Ahora que se está implementando la actualización, puedes verificar si ya está disponible en tu dispositivo, solamente debes dirigirte a "Configuración" / "Actualización de Windows".

Si aún no has recibido la actualización y deseas saber si tu computadora es compatible con Windows 11, puedes descargar la aplicación PC Health de Microsoft. Lo que hará este programa es decirte fácilmente si tu dispositivo es o no compatible.

De ser así y no deseas esperar a que te llegue la invitación de actualizar, aquí te decimos cómo instalar Windows 11.

Lo primero que debes hacer es ir a la página de descarga del software de Windows 11.

Si deseas hacerlo de la manera más fácil, usa el Asistente de instalación de Windows 11; simplemente haz clic en "Descargar ahora" y sigue las instrucciones.

También puedes crear un USB o DVD de arranque seleccionando "Crear medio de instalación de Windows 11".

Finalmente, puedes descargar una imagen de disco (ISO) para un dispositivo de arranque o una instalación de máquina virtual.

Sigue las instrucciones y estarás listo para una instalación inmediata de Windows 11.

--Necesitas cuenta de Microsoft

Otro punto importante a tener en cuenta en la instalación de Windows 11 es que necesitas tener una cuenta de Microsoft para poder terminar la instalación. Ya no es como con Windows 10, que podías tener una cuenta local. Ahora será necesario tener una cuenta de Microsoft.

Para tener una cuenta de Microsoft será necesario abrir un correo electrónico ya sea de Outlook.com o Hotmail.com. Si tienes alguno de estos, entonces esos correos son los de tu cuenta, y es lo que necesitarás introducir para identificarte en la configuración del dispositivo. Además, también contar con acceso a Internet para finalizar la configuración del dispositivo.

--Requisitos mínimos de Windows 11

Te presentamos las especificaciones mínimas de hardware que vas a necesitar para que Windows 11 pueda ser instalado y funcione de forma correcta.

Procesador: 2 o más núcleos de 1 GHz o más, y tiene que ser un procesador de 64 bits compatible.

Memoria RAM: mínimo 4 GB de memoria RAM.

Almacenamiento: mínimo 64 GB de espacio libre en el disco duro donde vayas a instalarlo.

Firmware del sistema: Necesitarás un dispositivo con UEFI, y compatible con Secure Boot.

TPM: compatibilidad con el Módulo de plataforma segura 2.0 o TPM 2.0.

Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior, y con el controlador WDDM 2.0.

Pantalla: mínimo 9 pulgadas en diagonal, con 720p de alta definición, y canal de 8 bits por color.