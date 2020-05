Xbox lanza nueva aplicación para manejar la configuración familiar

La configuración familiar de Xbox incluye más de veinte funciones diseñadas para que los padres puedan determinar el tiempo frente a la pantalla (y permitir o restringir el mismo), filtrar contenido (con base en la edad de los niños y la clasificación del videojuego) y administrar con quién pueden jugar e interactuar sus hijos. Esto le ofrece a los padres libertad para decidir y realizar los ajustes necesarios en beneficio de sus hijos y ellos mismos.

Como un agregado, y una manera de continuar con esa labor, este miércoles Xbox anunció el lanzamiento de una aplicación móvil creada y diseñada para facilitar y optimizar el ajuste de la configuración familiar: la Xbox Family Settings App. Esta app ha sido lanzada el día de hoy para todos los usuarios Android y los primeros 10 mil usuarios de iOS que la descarguen en preview.

"Siempre hemos tratado de llevar la delantera en gaming responsable. Y en cuanto a las familias, nos gusta darles la mayor cantidad de opciones disponibles, así como las más convenientes, de interactuar con nuestros servicios. Esta aplicación es el siguiente paso en ese camino", dijo al respecto Dave McCarthy, vicepresidente corporativo de operaciones de Xbox.

Esta aplicación proveerá a los padres y tutores con las herramientas necesarias, a través de su teléfono móvil, para administrar el juego de los menores en consolas Xbox. La lista de funciones de configuración familiar abarca más de 20 opciones (disponibles a través de la consola o del sitio web), sin embargo, no todas estarán disponibles a través de la app.

"Tenemos la consola y el sitio web desde donde se pueden manejar las más de 20 opciones, esta aplicación es una extensión a eso; es una manera sencilla y conveniente de poderlas manejar a través de un dispositivo móvil. No pusimos todas las funciones en la app deliberadamente. Quisimos optimizar los escenarios donde creemos que la gente pasa más tiempo; optimizamos las funciones para la aplicación móvil específicamente para que las familias puedan configurar lo que más les importa", expresó McCarthy.

La aplicación incluye funciones como el límite de tiempo frente a pantalla, el cual le permite a los padres determinar los tiempos de juego de cada uno de sus hijos para cada día de la semana. Además, pueden ampliar el mismo los días libres y entre semana, reducirlo. A través de la aplicación, los padres también podrán recibir notificaciones si los hijos piden poder jugar "un ratito más" pues el tiempo en pantalla permitido se les ha terminado.

Otra opción disponible es la del filtro de contenido con base en la edad de los niños. Por ejemplo, niños de 8 años únicamente pueden jugar videojuegos clasificados E (Everyone). Sin embargo, la aplicación integra un botón exclusivo para "Minecraft". Este juego, que es E+10 (para niños mayores de 10 años) podría estar disponible para un niño un poco más pequeño únicamente si el padre o tutor activa la disponibilidad a través del mencionado botón.

Comunicación entre jugadores es otra de las opciones configurables disponibles a través de la app. Es decir, los padres pueden bloquear todo el acceso para jugar o para hablar con otros "gamers". O por el contrario, y si el padre está cómodo con la situación, se puede permitir a los hijos jugar con "todos".

Como una función adicional a los ajustes de comunicación, los padres podrán ver y administrar la lista de amigos de sus hijos, así como aprobar o rechazar solicitudes para agregar nuevos amigos a través de notificaciones enviadas directamente a la aplicación. Esta funcionalidad se podrá utilizar una vez que la app esté disponible para más usuarios más adelante en el año.

Además, los padres tendrán acceso a reportes de actividad diarios o semanalmente para saber cómo los hijos pasan el tiempo en Xbox para así determinar si hay necesidad de realizar ajustes o no. La aplicación integra, también, un botón de Feedback (retroalimentación). Desde ahí, los padres de familia podrán dejar sus comentarios sobre qué les parece la misma y si consideran a las funciones suficientes o si existe alguna otra que les gustaría poder accesar a través de la app.