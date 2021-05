Xiaomi sale de la lista negra de EU

Durante la administración del presidente Donald Trump se endurecieron las políticas en contra de algunas empresas chinas. Argumentando que se trataba de un tema de seguridad nacional las autoridades investigaron y, en algunos casos, prohibieron ciertas operaciones de compañías como TikTok, WeChat, Huawei, ZTE y Xiaomi. Pero esta última acaba de salir de la lista negra y podrá volver a hacer negocios en Estados Unidos.

El gobierno de los Estados Unidos acordó eliminar a Xiaomi de una lista de bloqueo que había sido creada durante la administración Trump. Esto lo logró después de que la compañía china presentó una demanda, a principios de este año, según documentos judiciales vistos por Bloomberg.

Al final del mandato de Trump, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró que Xiaomi era una empresa controlada por el ejército chino y parte de la "estrategia de fusión militar-civil" de China, lo que habría bloqueado la inversión estadounidense en la empresa.

Xiaomi respondió con una demanda solo dos semanas después, afirmando que sus dos cofundadores poseían el 75% de los derechos de voto y que no había vínculos militares con la propiedad. También agregó que tres de sus accionistas más destacados eran grupos de inversión estadounidenses.

Gracias a ello, en marzo, un tribunal de Estados Unidos detuvo temporalmente la prohibición, diciendo que era probable que Xiaomi ganara una revocación completa. También emitió una orden judicial para evitar que la compañía china sufriera un "daño irreparable".

Finalmente, este miércoles se dio a conocer que "las partes acordaron un camino a seguir que resolvería este litigio sin la necesidad de una sesión informativa impugnada", según se informó. No hay más detalles sobre el caso, pero se ha informado que ambas partes presentarán otra propuesta conjunta antes del 20 de mayo, según Bloomberg.

Aunque aún hay temas que resolver, el cambio significa que Xiaomi ya no es considerada una amenaza para la nación por lo que podrá volver a operar normalmente y mantener sus inversiones de compañías estadounidenses.

Gana terreno en México

Más allá de Estados Unidos, la compañía china tiene mucho que celebrar y es que ha estado ganando participación de mercado en los últimos meses en todo el mundo.

De acuerdo con datos de la firma de análisis e investigación de mercado Canalys, Xiaomi, en conjunto con Motorola, fueron las dos marcas que más teléfonos vendieron en México durante el primer trimestre del 2021.

A detalle, el informe señala que hoy en el país la firma Lenovo (Motorola) tiene una cuota de mercado del 25%. Mientras que la segunda posición la ocupa Xiaomi, que acaparó una participación en ventas del 17%, mientras que su crecimiento anual fue de 137%.

El top cinco del mercado en México se completa con Samsung, OPPO y ZTE.

A nivel Latinoamérica, Xiaomi también destaca pues fue la firma con el mayor crecimiento en la región al reportar un aumento en ventas del 162% en comparación con el primer trimestre de 2020.

En el informe también se señala que la compañía de tecnología ocupa el tercer lugar en términos de volumen de envíos a nivel mundial y tiene una participación de mercado global del 15% frente al 10% de 2020, manteniendo un impulso tanto en China como en India, así como una fuerte expansión en la región de América Latina, Europa y África.