Ya hay fecha para el evento de lanzamiento del iPhone 12

Hace unas semanas Apple dio a conocer las nuevas generaciones de sus relojes inteligentes y iPads, pero el gran ausente fue el iPhone. Desde julio la compañía había anunciado que el lanzamiento de su nuevo smartphone se retrasaría algunas semanas y, aunque se había especulado que en realidad podrían ser meses, la empresa cumplió y anunció un evento virtual a realizarse el próximo 13 de octubre.

Con el lema "Hi, speed", en español "Hola, velocidad", que en realidad es un juego de palabras relacionado con el termino "Hi speed" que significa "Alta velocidad", la empresa está enviando invitaciones para seguir su evento el próximo martes a las 12 del día, horario de la Ciudad de México, en el que se espera la llegada del iPhone 12. Hasta ahora se especula que Apple anunciará cuatro nuevos modelos de iPhone. La versión Pro, dos versiones del iPhone 12 estándar y uno más mini, lo que significaría el lanzamiento de más smartphones que la empresa haya lanzado de una sola vez.

Aunque, como siempre Apple no ha confirmado nada de las filtraciones que llevan meses, algo que está llamando la atención es que los rumores indican que los nuevos iPhones podrían ser más diversos físicamente que nunca. El modelo más pequeño que se espera la próxima semana es el llamado iPhone 12 mini de 5.4 pulgadas, es decir que se encuentra entre el iPhone SE original y el SE lanzado este año en términos de tamaño. Y en el otro extremo de la línea, según los informes, Apple revelará una versión del iPhone 12 Pro con una pantalla de 6.7 pulgadas, la más grande que la compañía haya incluido en un teléfono. En medio estarán las versiones de 6.1 pulgadas en dos configuraciones diferentes.

Más allá de su diseño, algo que también tiene interesados a los amantes de esta marca es que de la misma manera que el nuevo iPad Air, la nueva serie de iPhone 12 utilizará el último chipset móvil de la compañía, el A14 Bionic que, por el lema, podemos esperar que ofrezcan un mayor rendimiento y mejor eficiencia energética en comparación con la versión anterior.

Todo indica también que la compañía lanzará modelos compatibles con redes 5G y que todos los equipos tendrán pantallas OLED. Se dice además que los más poderosos de la línea tendrán una frecuencia de actualización de pantalla de 120Hz, así como LiDAR, como los últimos modelos de iPad Pro.



Más productos

También se ha especulado mucho sobre nuevos productos que podría lanzar la compañía de la manzana entre ellos los AirPods Studio, unos audífonos inalámbricos de diadema que podrán interactuar con otros dispositivos y detectarán automáticamente en qué lado de la cabeza han sido colocados y cuándo se ponen o quitan para brindar la mejor experiencia de sonido. Otro de los dispositivos de los que se ha hablado mucho son los AirTags unos pequeños discos que se pueden colocar en llaveros, carteras o bolsas y sirven como un sistema de ubicación a través de otros equipos Apple.



El problema del cubrebocas

Mientras se espera para saber si todos los rumores son ciertos, uno de los cambios que también se está esperando en los iPhones es que sean capaces de reconocer al usuario incluso si está utilizando cubrebocas. En varias ocasiones se ha pedido a Apple que modifique los sistemas de Face ID para que, ahora que las mascarillas son tan comunes debido al coronavirus, sea capaz de reconocer al usuario de iPhone usando dicho accesorio y, por primera vez, un responsable de la compañía ha respondido a esta pregunta.

El medio alemán Stern entrevistó al Vicepresidente de arquitectura de plataforma de Apple, Tim Millet, quien dijo al respecto: "Es difícil ver algo que no está a la vista. Los modelos de reconocimiento facial son realmente buenos, pero es un problema complicado. Los usuarios quieren comodidad, pero también quieren estar seguros. Y en Apple garantizamos la seguridad de los datos". Dijo que si bien pueden pensar en técnicas de reconocimiento que no involucren la parte de la cara que está cubierta por el cubrebocas ello implicaría perder algunas de las características que hacen que un rostro sea único, "lo que a su vez hace que sea más fácil imaginar que alguien podría desbloquear el teléfono". Así que no esperemos que la tecnología sea una realidad pronto. Mientras tanto Apple está incorporando el uso de mascarillas en las últimas actualizaciones de sus emojis. Ahora el emoji con cubrebocas ya no tiene que parecer triste o enfermo, la nueva versión disponib