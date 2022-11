Year in Swipe 2022: estas fueron las tendencias de ligue Tinder

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El 2021 no fue el regreso a la vida real que pensábamos: los cubrebocas seguían siendo un accesorio socorrido y buscabas las citas para vacunarte como si fueran boletos para un concierto.

Sin embargo, el comienzo de 2022 trajo consigo un nuevo entusiasmo por volver a "salir a la calle" con nuestra determinación colectiva de recuperar el tiempo perdido durante la cuarentena.

Las actividades sociales como los viajes y los eventos en vivo repuntaron de forma récord y las citas no fueron una excepción. Millones de jóvenes adultos que empezaron su vida de citas durante el confinamiento, mostraron que estaban definitivamente listos para mezclarse en la vida real y, a diferencia de las generaciones anteriores, estaban saliendo a citas en sus propios términos y estaban cansados de jugar más juegos.



Year in Swipe de Tinder

Con el 2022 llegando a su fin, muchas dudas surgen en torno a cómo interactúan los usuarios en estas apps después de una pandemia mundial. Tinder compartió algunos datos de 2022 y esto es lo que descubrieron:



10 Tendencias Esenciales en Tinder durante 2022



Situationship, la nueva situación sentimental

Los jóvenes solteros todavía estaban dispuestos a jugar en el campo este año, pero optaron por un listado de alta calidad donde todos están en la misma página. Más que un ligue, pero sin llegar a ser una relación tradicional, el situationship, una relación casual (aunque claramente definida) surgió en 2022.

Tinder pudo ver un aumento del 49% en el número de miembros que añadieron esta nueva intención de relación a sus perfiles, y más de 1 de cada 102 jóvenes solteros encuestados dijeron que preferían las situationships como una manera de desarrollar una relación con menos presión.



Positivismo, pero en las grandes ligas

El positivismo fue un plus importante. Originalmente conocido como el símbolo de estacionamiento (Parking en inglés), la "P" ha sido reutilizada para representar Pushing P y fue el emoji número 1 en tendencia global en Tinder este año.

Un cambio interesante respecto a los emojis en tendencia de años pasados, los usuarios de Tinder recurrieron a la "P" para hacer saber al mundo y a sus matches, que la "positividad" y el mantenerlo real es exactamente lo que están buscando.



Salir a cenar ya no está en onda

El salir a cenar como cita podría morir pronto. Parece que las actividades que realizamos durante la pandemia han llegado para quedarse. Las menciones de "Salir a caminar" (21%), "Ver películas" (13%) y "Visitar museos" (57%) en las biografías de Tinder han aumentado en comparación con el año pasado, lo que sugiere que los solteros se reúnen para algo más que una cena y unos tragos hoy en día.

Están optando por formas menos tradicionales, más auténticas y a veces sobrias de conocerse. Otras actividades creativas, como Acampar, Parrilladas, Probar Nuevas Cosas y la Comida Callejera, se ubicaron en el top 10 de los Intereses globales de Tinder.



Menos cenas, menos alcohol

Cada vez más solteros brindan por citas sin alcohol. Las citas sin alcohol se han convertido en una forma para que los solteros sean más auténticos en las citas y desafíen las normas tradicionales de las mismas. Más del 25% de los jóvenes solteros encuestados en Tinder dijeron que beben menos en las citas en comparación con el año pasado y al describir sus hábitos de bebida, el 72% de los miembros dijeron en sus perfiles de Tinder que no beben o sólo lo hacen ocasionalmente.

De hecho, los emojis de cerveza y copa de vino disminuyeron cada uno (40% y 25% respectivamente) en los perfiles de Tinder en comparación con el año anterior.



Ser divertido, fresco y atrevido es extremadamente sexy

El sentido del humor es lo que más buscan los miembros de Tinder cuando leen el perfil de un posible Match y, el 73% de los jóvenes solteros encuestados de todos los géneros dijeron que buscaban a alguien que tuviera claro lo que quería y tuviera buena higiene.

Cuando se les preguntó cuáles eran las características más importantes en un date potencial, los jóvenes solteros priorizaron las cualidades basadas en los valores, como la lealtad (79%), el respeto (78%) y la apertura mental (61%), por encima de la apariencia (56%).



Posturas sobre causas sociales pueden romper un Match

Tres cuartas partes (75%) de los solteros buscan una pareja que sea respetuosa o involucrada con causas sociales. De hecho, a nivel mundial, muchos miembros de Tinder añadieron la bandera ucraniana a sus perfiles en apoyo a Ucrania este año, y se situó entre los 10 emojis más populares de la app.

Además, los intereses de activismo y derechos de los votantes aumentaron (84% y 37% respectivamente) en los perfiles de Tinder este año. En el caso de México, la lista de menciones sobre causas sociales es encabezada por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Por este motivo, la función de seguridad, Traveler Alert está diseñada para proteger e informar a los miembros de la comunidad LGTBQ+ del riesgo inherente de usar aplicaciones de citas en los casi 70 países que todavía tienen leyes discriminatorias que criminalizan las actividades consensuadas del mismo sexo.

Traveler Alert aparecerá cuando la aplicación se abra por primera vez en uno de estos países para educar y advertir a los usuarios sobre los peligros potenciales a los que se enfrentan las personas LGTBQ+ para proteger su integridad.



La nostalgia conquista corazones

Los jóvenes solteros se están inspirando en las tendencias de citas de los 90s y los 2000s. Los intereses de más rápido crecimiento en Tinder fueron explosiones del pasado como Chicos de los 90s el anime y los tenis deportivos.

Incluso la nueva canción antigua favorita de todo el mundo, "Running Up That Hill" de Kate Bush, regresó y se situó en el top 10 de los Himnos de Spotify destacados en los perfiles de Tinder.

La versión moderna de Tinder de la tradicional Cita a Ciegas también se lanzó durante los meses más calurosos. La función de Cita a Ciegas de Tinder emparejaba a los miembros antes de permitirles ver el perfil del otro y se utilizaba en promedio 200,000 veces al día.

Han sido unos años difíciles y parece que los solteros están recurriendo a la autenticidad y las buenas vibras del mundo antes de los smartphones.



Destaca la salud mental

Los emojis red flag y gaslighting fueron tendencia por una buena razón. Las relaciones tóxicas no son nuevas, pero todos los consejos y el psicoanálisis en las redes sociales muestran que los jóvenes solteros están más informados sobre lo bueno, lo malo y lo feo cuando se trata de citas.

Casi dos tercios (58%) de los jóvenes solteros encuestados afirmaron estar seguros de poder identificar una green flag o red flag a la hora de ir a una cita.

En 2022, los solteros finalmente han tenido suficiente y están hablando de lo que consideran red flags y green flags y todos nuestros radares BS (radares biestáticos) han mejorado gracias a ello.

Un verdadero servicio público. Los miembros de Tinder pueden visitar el centro de seguridad para saber más sobre las citas saludables y seguras.



Acumulando millas... en Tinder

Los viajes de revancha acumularon millas en Tinder. Después de dos vueltas completas al sol con la pandemia, los solteros finalmente pudieron volver a explorar nuevos horizontes con menos o ninguna restricción.

En promedio, los jóvenes solteros usaron la función Tinder Passport veces más al mes con el top de destinos internacionales más populares para utilizar Passport desde México, incluidas Madrid, Los Ángeles, y Nueva York.



Buscando el camino en las estrellas

En medio de la incertidumbre y de un triple Mercurio retrógrado en 2022, los solteros buscan guía en las estrellas. Los signos de estrellas fueron el tipo de descriptor más popular añadido a las biografías de Tinder por detrás de las preferencias de fumar, las mascotas y la dieta.

En México, Leo, Escorpio y Cáncer, fueron los signos más propensos a incluir esta información en sus biografías y sorprendentemente, los signos de estrellas tenían más probabilidades de hacer Match exactamente con el mismo signo zodiacal.



Top 10 global de Intereses del 2022 en los perfiles de Tinder

Los 10 intereses que más crecen en Tinder y que capturan los intereses compartidos que despegaron en 2022:

1. Tenis / Sneakers

2. Sushi

3. Chico de los 90

4. Anime

5. Camping

6. Barbacoa

7. Probar cosas nuevas

8. Comida callejera

9. Fútbol

10. Viajes por carretera



Los Intereses más atractivos para hacer Match en México

1. Música

2. Tomemos un trago

3. Netflix

4. Cine

5. Viajes

6. Deportes

7. Gamers

8. Amante de los perros

9. Café

10. Instagram