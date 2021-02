YouTube cancela "Spaces", su evento estrella para creadores de contenido

Muchos podrían pensar que ser youtuber es de lo más sencillo. Solo te tienes que parar frente a una cámara y hacer algo que entretenga a la audiencia. La realidad es que si se quiere tener éxito en la plataforma se requiere más que ingenio. YouTube lo sabe y, con la intención de profesionalizar a los creadores de contenido realizaba distintas iniciativas, entre ellas Spaces. Sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19, tomó la decisión de no realizar más este evento.

La plataforma de videos propiedad de Google se está alejando de uno de sus principales proyectos de espacio de trabajo para creadores para optar por un modelo híbrido que combina eventos virtuales con experiencias presenciales íntimas.

Hay que recordar que YouTube Spaces es una iniciativa lanzada en 2012 que básicamente ofrecía a los creadores de videos un entorno de estudio profesional completo con equipos como cámaras de alta resolución, pantallas verdes y sistemas de iluminación.

Los creadores de ciudades como Berlín, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Río, Tokio y México pudieron gozar de este proyecto. Pero la compañía se vio obligada a cerrar muchas de estas ubicaciones cuando la pandemia puso en emergencia al mundo entero el año pasado y ahora dice que no las volverá a abrir.

De acuerdo con la compañía, su intención ahora es continuar con las sesiones virtuales que ha estado realizando mientras sus espacios físicos permanecieron cerrados, de hecho compartió que sus conferencias online se han realizado en 145 países de todo el mundo, llegando a 70 mil personas. Respecto a los eventos presenciales, planea solo realizar algunos especiales con una convocatoria más pequeña cuando las restricciones sanitarias disminuyan.

Considerando lo anterior la plataforma está anunciando más eventos virtuales enfocados en fomentar la profesionalización de los creadores, tanto en los países desarrollados como emergentes. La programación de este año incluye un fondo para artistas negros en Estados Unidos, Reino Unido, Kenia, Sudáfrica, Nigeria, Brasil y Australia. También brindrá apoyo continuo para talentos emergentes en Rusia, Japón, Filipinas y Alemania.

En el resto del mundo YouTube realizará talleres en vivo y grabados para ayudar a los creadores a familiarizarse con las distintas herramientas que tiene disponibles incluyendo la transmisión en vivo. Y anunció que, una vez que se permitan los eventos en persona, planea realizar sesiones en más lugares, con noches de música y capacitación sobre nuevos productos como su versión de videos cortos llamda Shorts.

"Esta nueva estrategia flexible nos permitirá llegar a más regiones, impactar positivamente a más creadores y artistas nuevos y existentes al brindarles la orientación y los recursos que necesitan para llevar su oficio al siguiente nivel", dijo YouTube en una publicación de blog.

También canceló Rewind

Desde el 2010 YouTube realizaba un recuento de lo mejor que se presentó en su plataforma a lo largo del año. La red social de videos destacaba a los creadores más populares, los clips con más visitas y también a los artistas musicales más exitosos. Sin embargo, debido a la pandemia, en 2020 no se realizó Rewind.

En noviembre de 2020, a través de su cuenta de Twitter, YouTube explicó que si bien valoraba todo el esfuerzo de los creadores de contenido, las condiciones en el 2020 no les permitía realizar su recuento como en ocasiones anteriores.

El mensaje publicado por la plataforma de videos de Google decía: "Desde 2010, terminamos el año con Rewind: un vistazo a los creadores, videos y tendencias más impactantes del año. Pero 2020 ha sido diferente. Y no se siente bien continuar como si no lo fuera. Por lo tanto, este año nos tomaremos un descanso de Rewind. Sabemos que gran parte de lo bueno que sucedió en 2020 fue creado por todos ustedes. Ha encontrado formas de animar a las personas, ayudarlas a sobrellevar la situación y hacerlas reír. Hiciste un año duro realmente mejor. Gracias por hacer una diferencia".