YouTube lanza función para que veas justo lo que quieres

En ocasiones, cuando abres un video YouTube solo quieres ver una parte específica del contenido, lo que no resultaba fácil porque tenías que mover la línea de reproducción hasta atinar al segundo exacto. Pero gracias a una nueva función de capítulos ahora será muy simple.

YouTube acaba de lanzar la opción de capítulos en computadoras de escritorio, teléfonos y tabletas con la intención de que los usuarios puedan saltar directamente a la parte del video que quieren ver, tal como si se tratara de un libro.

La nueva característica no está cambiando mucho la interfaz de usuarios. El único cambio es que ahora la barra utilizada para mostrar el progreso del video tendrá pequeños cortes negros para indicar dónde termina cada capítulo y comienza uno nuevo.

Y para que sepas exactamente de qué se trata el nuevo capítulo, basta con pasar el cursor del mouse sobre la barra para ver el título.

La función es muy simple de utilizar en una computadora pero, como en la aplicación móvil se corre el riesgo de que el dedo de los usuarios obstaculice el indicador de los capítulos, YouTube encontró una simple solución. Si estás utilizando la plataforma en móviles iOS o Android, se activará un zumbido háptico cuando hayas llegado al siguiente capítulo.

Los capítulos no son exclusivos para ciertos tipos de video o creadores. Sin embargo, se tienen que configurar de manera manual, es decir, a diferencia de otras plataformas de Google, ahora no se está utilizando aprendizaje automático para que la función se active sin intervención.

Si te interesa generar videos con esta característica es importante tomar en cuenta que el primer capítulo debe comenzar al segundo 00:00; cada uno debe tener un título y descripción; se tienen que integrar al menos tres marcas de tiempo que duren más de 10 segundos cada una.

YouTube afirmó que recordará a los creadores sobre la posibilidad de insertar capítulos durante el proceso de carga con la intención que más videos comiencen a mostrar esta opción aunque, aclara, es completamente opcional.