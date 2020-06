YouTube prueba una función que graba clips de 15 segundos

YouTube se encuentra experimentando con una nueva característica que le permitirá grabar videos de 15 segundos.

A principios de esta semana, YouTube dijo que está permitiendo que algunas personas graben videos cortos con esta función llamada videos de segmentos múltiples. Está implementando la prueba para algunos usuarios tanto en iOS como en Android en Estados Unidos, según el portal The Next Web.

La idea es grabar clips de 15 segundos que finalmente se fusionarán en un video. El anuncio de YouTube sugirió que esta característica permitirá a los creadores grabar múltiples clips fácilmente directamente desde la aplicación móvil:

"Estamos probando una nueva forma para que los creadores graben fácilmente varios clips directamente en la aplicación móvil de YouTube y los carguen en un solo video. Si está en este experimento, verá una opción para 'crear un video' en el flujo de carga móvil. Toque o mantenga presionado el botón de grabación para grabar su primer clip, luego toque nuevamente o suelte el botón para detener la grabación de ese clip. Repita estos pasos hasta que termine de capturar imágenes de una duración máxima de 15 segundos" indicó YouTube.

La plataforma de videos también dijo que si quieres subir videos más largos, tendrás que subirlos directamente desde la galería del teléfono. Este es un cambio de estrategia de la compañía para tratar de convencer a los creadores para que carguen videos más cortos a través de YouTube en lugar de TikTok.

Sin embargo, el atractivo de TikTok o cualquier otra aplicación moderna de video corto no es solo la duración del contenido del video. Las herramientas de AR y edición con efectos en esas aplicaciones crean diferentes formatos que tienden en las redes sociales; También hay comunidades y cultos activos de los que los usuarios pueden ser parte.

Por lo tanto, YouTube tendrá que trabajar para lograr que más personas usen esta función regularmente. De lo contrario, puede terminar olvidado como la función Historias.