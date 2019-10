YouTube supera a TV abierta

Con el 19% de las preferencias entre los usuarios mexicanos, YouTube lidera el mercado de consumo de video, de acuerdo con información dada a conocer durante Brandcast México 2019, evento dirigido a anunciantes, agencias y creadores de contenido en donde Google destaca el impacto de la plataforma.

De acuerdo con el estudio "Video viewers MEX 2019", de la agencia Provokers, YouTube superó en audiencia de video a la televisión de paga, canales de TV abierta, plataformas de streaming y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

Por su parte, Ipsos, firma de investigación de mercados, dio a conocer que YouTube es el sitio preferido para ver video, con y sin conexión, en el país. Además, señaló que el 86% de los usuarios declararon que YouTube les ayuda a desarrollar nuevas habilidades o a conocer más un tema en específico.

"Cuando consumimos contenido a través de YouTube nos volvemos seguidores de quienes crean esos contenidos, así es como construimos las comunidades. En YouTube las posibilidades para aprender, construir tu comunidad o compartir lo que te apasiona, son infinitas", compartió María Teresa Arnal, la directora general de Google en México.

En el estudio también se detalla que el tiempo de reproducción de YouTube en televisiones mexicanas, en comparación con las cifras de 2018, creció más del 50%.

Entre las razones de ese aumento, según Ipsos, está que el 74% de los usuarios declararon que pueden encontrar contenido de deportes, entretenimiento, música y tutoriales que no hay en otro lugar.

"Así es como los usuarios han encontrado en YouTube un espacio con un lenguaje fresco, cercano y auténtico. Nuestros socios, y sus marcas, también pueden encontrar un lugar donde pueden conectar profundamente con los usuarios que consumen sus productos y servicios", dijo Arnal.

Durante el Brandcast México 2019, Google también dio a conocer que sus plataformas de suscripción YouTube Originals y YouTube Premium continuarán disponibles para los usuarios. Sin embargo, para crecer el alcance de su contenido de paga, este también podrá visualizarse de modo gratuito en YouTube, con anuncios. Es decir que todas las series originales publicadas después del 24 de septiembre podrán verse sin costo.

"Más de la mitad de los usuarios que fueron encuestados por Ipsos nos dijeron que los videos online les han ayudado a decidirse por un producto. De esta manera, se abre una nueva opción de posicionamiento de marca e interacción con los anunciantes", comentó la directora general de Google México.

En el evento la empresa también presentó "YouTube Works", un concurso dirigido a agencias y clientes para que demuestren cómo utilizan la plataforma de video para crear campañas altamente efectivas.

"Es un premio que hemos creado para reconocer a todas aquellas marcas que hacen el mejor uso de YouTube y que demuestran su creatividad usando nuestra plataforma", comentó Arnal.

Asimismo, la plataforma anunció que, por primera vez, toda la actividad de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 estará disponible, en vivo y sin costo, a través del canal de Marca Claro en YouTube para 17 países de América Latina, incluyendo Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.

Otro de los anuncios que se realizaron en el evento fue el lanzamiento de una nueva producción latinoamericana, desarrollada por Touché Films, los creadores del canal

Enchufe.tv (canal con 21.5 millones de suscriptores), con el fin de continuar dándole un espacio a los creadores de contenido, que "son el alma y corazón de YouTube".

Cabe señalar que la plataforma de videos es el segundo buscador más grande del mundo, y el tercer sitio más visitado solo después de Google (buscador) y Facebook, de acuerdo con información de la firma de monitoreo de redes sociales Brandwatch Analytics.

Por último, Google destacó que este 2019 YouTube está cumpliendo 14 años. Pese a que la plataforma tuvo su dominio activo desde el 14 de febrero de 2005, su primer video se publicó el 23 de abril de ese mismo año, se trata de "Me at zoo" una grabación de solo 18 segundos en la que se puede ver a

Jawed Karim, cofundador de YouTube, en frente a la jaula de unos elefantes en el zoológico de San Diego.