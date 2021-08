Zoom lanza función para que ya no te distraigas en las videollamadas

El mundo no ha regresado a la normalidad. Muchos países están sufriendo una nueva ola de contagios de Covid-19. La variante Delta está ocasionando que los casos crezcan y poniendo el riesgo las actividades presenciales. En ese sentido las videollamadas seguirán siendo una de las mejores soluciones para mantener la productividad laboral y las clases. Y, pensando en que sean más efectivas, Zoom lanza una función para que las personas no se distraigan.

La nueva herramienta llamada "Modo de enfoque" está diseñada para evitar que los estudiantes distraigan a todos los demás en las aulas virtuales, lo que también podría ser de utilidad en algunas reuniones de trabajo en donde alguno se quiere hacer el chistoso y llamar la atención.

Cuando se activa esta tecnología el profesor sigue viendo a todos los estudiantes presentes. Sin embargo, los alumnos solo pueden ver al docente o al anfitrión de la reunión. Zoom dijo que un maestro podría activar esta función durante las clases para minimizar las distracciones. Y deshabilitarla cuando llegue el momento de discutir algo durante la clase.

Además de ver al maestro, los estudiantes también verán su propio video y cualquier presentación, junto con los nombres de otros estudiantes y reacciones usando emojis. Con la configuración desactivada, los estudiantes pueden ver a todos los demás estudiantes y sus reacciones.

La aplicación parece estar disponible para cualquier cliente de escritorio de Zoom, presumiblemente incluyendo versiones gratuitas. Eso también podría hacer que sea útil para reuniones familiares, reuniones de pequeñas empresas y otras situaciones en las que es posible que deba mantener las distracciones al mínimo. También parece ser una buena solución para las personas que no se sienten cómodas mostrando su rostro en la cámara.

--Las reuniones virtuales no terminarán

Si bien fue la contingencia sanitaria la que ocasionó que millones de personas en el mundo adoptarán las reuniones virtuales. En opinión de varios especialistas, y compañías como Zoom, incluso cuando la Covid-19 esté controlada y sea posible retomar actividades en escuelas y oficinas, las videollamadas deberán seguir siendo parte de las herramientas habituales.

Zoom ha señalado que las organizaciones que antes se centraban en la experiencia en la oficina están reconociendo el valor inherente de una plantilla laboral híbrida, y en lugar de presionar a los empleados a acudir a la sede, están ofreciendo a los empleados la flexibilidad de elegir si trabajan en la oficina, a distancia, o una combinación de ambas modalidades.

Desde el punto de vista de la Zoom, lo anterior no solo aumenta la satisfacción de los empleados, sino que también proporciona a las empresas una reserva de candidatos mucho mayor, lo que les permite acceder al mejor talento, independientemente de dónde se encuentre.

"Estamos observando un enorme aumento de las solicitudes de trabajo a distancia, lo cual tendrá un impacto significativo a largo plazo en el mercado laboral. El volumen de búsquedas de empleo que utilizan el filtro Remoto en LinkedIn ha aumentado aproximadamente un 60% desde principios de marzo, y el porcentaje de solicitudes de empleo a distancia se ha multiplicado casi por 2.5 en todo el mundo desde entonces", señaló David Díaz. Head of LATAM de Zoom.

Así la compañía invita a seguir impulsando la posibilidad de equilibrar el trabajo y la vida personal. También el ofrecer una ubicación flexible, es decir que los empleados puedan trabajar desde cualquier lugar que tenga conexión a internet y construir sus propios espacios adaptados a sus necesidades.

Y que, como señaló Díaz, los empleados no son los únicos que se benefician de tener una plantilla laboral híbrida. Las organizaciones que adoptan un modelo flexible registran un aumento en la productividad, tienen acceso más amplio al talento, además de mayores opciones cuando se trata de utilizar e invertir en sus oficinas.