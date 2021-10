Zuckerberg da más detalles de Facebook y su metaverso

En medio de una serie de informes que señalan que Facebook ha engañado a los accionistas, acerca de las caídas significativas en adolescentes y los usuarios más jóvenes en la plataforma, el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, señaló que la firma se estaba "reestructurando" para "servir a los adultos jóvenes", quienes son su máxima prioridad.

--Facebook planea realizar "cambios significativos"

Para hacerlo, la compañía planea realizar "cambios significativos" en sus aplicaciones de Facebook e Instagram, y gastar miles de millones de dólares en la construcción de su visión de un "metaverso".

Citando el aumento de la competencia de TikTok e iMessage, Zuckerberg dijo que la compañía haría más para ganarse a los usuarios "adultos jóvenes" entre las edades de 18 a 29, incluso si fuera a expensas de los usuarios mayores.

Hablando durante la llamada de ganancias del tercer trimestre de la compañía, dijo que el rival de TikTok de la compañía, Reels, sería "tan importante para nuestros productos como las Historias".

"También esperamos realizar cambios significativos en Instagram y Facebook el próximo año para inclinarnos aún más hacia el video y hacer de Reels una parte más central de la experiencia", dijo Zuckerberg.

---Los usuarios más jóvenes, un problema para Facebook

Además de eso, dijo que la compañía se estaba "reestructurando" internamente para hacer de los jóvenes su "Estrella del Norte". Añadió que el cambio "llevará años, no meses". El problema de los usuarios más jóvenes ha sido especialmente complicado para la empresa.

Las revelaciones de una denunciante sobre la investigación interna de Facebook sobre la salud mental de los adolescentes provocaron una serie de audiencias en el Congreso sobre seguridad infantil y una ola de titulares sobre cómo la aplicación para compartir fotos puede ser dañina para algunos de sus usuarios más vulnerables.

Al mismo tiempo, otros documentos internos han indicado que Facebook e Instagram han enfrentado disminuciones significativas en la participación de adolescentes y adultos jóvenes durante años.

---El metaverso de Facebook

Zuckerberg dijo que otra prioridad importante para la compañía sería desarrollar su visión de un "metaverso". No comentó sobre los informes de que la compañía cambiaría su nombre para reflejar su nuevo enfoque en la realidad aumentada y la realidad virtual, pero dejó en claro que la compañía tiene ambiciones significativas en el espacio.

"Nuestro objetivo es ayudar al metaverso a llegar a mil millones de personas", dijo. Añadió que un metaverso podría permitir "cientos de miles de millones de dólares en comercio digital".

La compañía también dijo el lunes que en el futuro informará dos conjuntos de datos financieros: uno para su "familia" de aplicaciones, que incluye Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp; y uno para su división Reality Labs que supervisa su trabajo de realidad virtual y aumentada.

En un comunicado, Facebook dijo que sus ganancias de 2021 se reducirán en 10 mil millones de dólares debido a su inversión en Reality Labs, y que la compañía solo aumentará su gasto en AR y VR en los próximos años.

Zuckerberg también abordó las revelaciones en curso derivadas de los "Documentos de Facebook", una serie de artículos basados en documentos proporcionados por la ex empleada convertida en denunciante Frances Haugen.

El director ejecutivo se refirió al trabajo de un consorcio de organizaciones de noticias como "un esfuerzo coordinado para utilizar de forma selectiva documentos filtrados para pintar una imagen falsa de nuestra empresa".

Los documentos, que han sido la base de más de una docena de historias que detallan los esfuerzos fallidos de Facebook para combatir el discurso de odio y otros daños, también se han proporcionado a los miembros del Congreso y a la Comisión de Bolsa y Valores.

"Cualquier relato honesto debe dejar claro que estos problemas no se refieren principalmente a las redes sociales", dijo Zuckerberg. "Eso significa que no importa lo que haga Facebook, nunca los resolveremos por nuestra cuenta".