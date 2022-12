125 años de avistamientos ovnis en una exposición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).-El 27 de abril de 1897, El Universal (un antiguo periódico mexicano que publicaba con ese nombre en el siglo XIX ) retomó una nota de un diario de Texas que llevó por cabeza "El monstruo aéreo", y que relataba a un hacendado en la zona que afirmó ver un objeto extraño en los cielos que no producía ruido pero sí un particular zumbido, además de afirmar que dicho objeto pasó por Monterrey, según un telegrama enviado a ese diario en aquella época.terrey, según un telegrama enviado al diario en aquella época.

Esta nota forma parte de la muestra "125 años de noticias sobre objetos voladores no identificados en la prensa mexicana", que se presenta en la Hemeroteca Nacional de México de la Universidad Nacional Autónoma de México y que cuenta con un acervo de publicaciones periódicas mexicanas desde el periodo colonial hasta la actualidad.

Pablo Mora Pérez-Tejada, director de la Biblioteca Nacional, comentó para UNAM Global que la muestra tiene el propósito de difundir el patrimonio hemerográfico que preserva México a través de temas de carácter popular, como el de los objetos voladores no identificados (ovni).

"La Hemeroteca Nacional de México resguarda temas como este y como muchos otros que trataremos de trazar a lo largo de los años para mostrar la riqueza que tiene, particularmente, el país, que es registrar a través de una gran diversidad de voces y reflexionar sobre estos temas", señaló el también director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.

En el marco de la exposición, el miércoles 7 de diciembre se llevará a cabo en la Hemeroteca Nacional una mesa de dialogo titulada "Vida en el Universo: Miradas desde la ciencia y las artes", encabezada por el biólogo Antonio Lazcano, la curadora Marcela Chao Ruiz, el periodista Carlos Chimal y el astrónomo José Franco.

Más allá de las especulaciones, teorías y si en realidad los ovnis son reales , los medios de comunicación han dado cuenta durante décadas de la existencia de ellos, un término acuñado en la década de los 40 del siglo XX, aunque adquirió mayor popularidad a partir de los años 50 con la oleada de "platillos voladores".

La muestra, que se lleva a cabo y está disponible hasta el 9 de diciembre próximo, presenta fotografías de ovnis, una selección de noticias y fotografías de cultivos que fueron propuestas por Alfonso Salazar, usuario de la hemeroteca y técnico de aviación.