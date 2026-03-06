¿A DÓNDE IR?

La programación de marzo en distintos recintos de San Luis Potosí y otras ciudades del país incluye propuestas de rock alternativo, pop, reggae, música regional mexicana y espectáculos familiares, además de festivales que amplían la oferta dentro y fuera de la ciudad.

En la capital potosina la agenda comienza el 6 de marzo con la presentación de Porter en la Cineteca Alameda, concierto que forma parte de su gira Rituales.

El Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga I recibirá al cantante argentino de reggae Dread Mar I el 13 de marzo y el 15 de marzo al músico colombiano Juanes, quien regresa con un repertorio que incluye varios de sus temas más conocidos.

En el Teatro de la Paz se presenta el 21 de marzo la banda española Love of Lesbian. El 26 de marzo será el turno del cantautor mexicano Ed Maverick con un concierto centrado en la interpretación acústica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El 30 de marzo llegará el espectáculo familiar de 31 Minutos con su show Radio Guaripolo.

La agenda del mes también incluye el concierto de Banda MS el 28 de marzo en la Arena Potosí.