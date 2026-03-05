El recital Arte y resistencia desde la música se llevará a cabo mañana 6 de marzo a las 13:00 horas en las instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes, con la participación de alumnas y docentes del área de música en un programa que integra repertorio vocal e instrumental bajo una línea temática de creación artística y postura crítica desde la interpretación.

La maestra Itzel Partida Pedraza presentará un performance como parte del programa. Flor Lucero Rubio García interpretará el número "Poesía pendiente" y versiones de "Back to Black" de Amy Winehouse y "Die With A Smile" de Bruno Mars y Lady Gaga. Su participación incorpora repertorio contemporáneo dentro del formato del recital.

En el ámbito instrumental, Beatriz López Marcos ejecutará el "Indian Concertino" para violín y piano de George Perlman, con los movimientos "An Indian Story", "A Chant to the Moon" e "Indian War Dance". Esmeralda Barrientos Acosta interpretará el "Nocturno en re mayor, opus 17" de Cécile Chaminade, obra representativa del repertorio romántico para piano.

Por su parte, la maestra Ixtha Navarro abordará "Was weinst du, Blümlein" y "Auf einem grünen Hügel" de Clara Schumann, compositora clave del siglo XIX. El programa suma así obras del repertorio europeo que dialogan con piezas contemporáneas y populares incluidas en la misma jornada.

El Coro de Cámara Femenil "Entre-Voces" interpretará "La Martiniana", con letra de Andrés Henestrosa y arreglo de Enrique Jiménez; "La Bruja", también con arreglo de Jiménez; y "Caminante del Mayab", con música de Augusto Cárdenas Pinelo. El recital incluye además la participación de Ana Zyanya Maya Méndez y Martha Mata Rocha, quienes forman parte de esta presentación colectiva que articula distintas voces y generaciones dentro del Instituto.