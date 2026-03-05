Charlan sobre La cultura del pulque

En el marco del Día Nacional del Pulque, el Museo Nacional de la Máscara llevó a cabo el conversatorio "La cultura del pulque", con la participación del historiador Gerardo Vela, productores de Mezquitic de Carmona y artesanos de la región.

Durante su intervención, Gerardo Vela expuso el origen de la cultura pulquera en la zona centro y el altiplano potosino, a partir de los asentamientos tlaxcaltecas que llegaron en el siglo XVI.

Señaló que la domesticación del maguey permitió establecer una producción estable, a diferencia de los grupos nómadas que habitaron el territorio antes de la colonización. Indicó que el cultivo se concentró al norte de la ciudad y se extendió hacia municipios como Mezquitic de Carmona, donde hoy se mantiene como principal zona productora.

El historiador explicó que en San Luis Potosí no existieron haciendas pulqueras como en otros estados, por lo que la producción se desarrolló en ámbitos domésticos. Subrayó el papel de las mujeres en la elaboración y venta del pulque hasta entrado el siglo XX, actividad que representó una fuente de ingresos complementaria o principal en distintas comunidades. También mencionó que en años recientes se observa un nuevo interés por la bebida entre públicos jóvenes, pese a la falta de una regulación clara para su comercialización.

A lo largo del conversatorio se abordaron las características del pulque potosino frente al producido en entidades como Hidalgo o Tlaxcala.

Vela describió diferencias en sabor, textura y métodos de preparación, y señaló que en el estado la bebida conserva un perfil menos viscoso y de tono más lechoso. Añadió que la introducción de curados es reciente en la región, ya que el consumo tradicional se mantuvo ligado al producto natural y a espacios rurales de venta.

La jornada incluyó la participación del maestro René Ramírez, quien habló sobre la elaboración de máscaras con derivados del maguey en Mezquitic, práctica vinculada a las danzas chichimecas dedicadas a San Miguel Arcángel.

Explicó los procesos para trabajar la piña y el quiote, así como la recuperación de técnicas heredadas en su familia.

Con estas intervenciones, el conversatorio amplió la mirada sobre el maguey, no solo como base del pulque, sino como elemento presente en expresiones festivas y artesanales de la región.