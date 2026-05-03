La exposición A la tierra sin nombre de Rosa Luz Villasuso se presenta en el Museo Universitario (MUNI) como una revisión de su trabajo en gráfica, escultura e instalación.

La muestra se organiza en cuatro núcleos curatoriales que abordan paisaje, memoria y entorno desde distintas aproximaciones. El recorrido propone una lectura de su producción a partir de experiencias personales y referencias territoriales.

Desde su construcción, la exposición articula piezas que parten de la observación del paisaje y la abstracción geométrica. En "Paisaje como templo", la artista plantea una geografía que deja de lado lo descriptivo para centrarse en formas y estructuras que remiten a una dimensión simbólica. Las obras establecen relaciones entre materia, espacio y composición, con una presencia constante de elementos que aluden a la tierra.

A través del núcleo "La mansedumbre: el acto de mediar el caos", la muestra introduce figuras de animales domésticos como borregos y gallinas. Estas representaciones remiten a la docilidad y a condiciones de control, al tiempo que abordan tensiones vinculadas con el encierro y el sacrificio. Algunas piezas incorporan títulos que sugieren escenarios de crisis y resistencia dentro de contextos cotidianos.

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En "La resistencia: el paisaje herido", el trabajo se centra en el impacto de la minería y el deterioro ambiental. Villasuso retoma referencias familiares y episodios relacionados con la actividad minera en Zacatecas, así como problemáticas en Cerro de San Pedro y la mina de Pasta de Conchos. El núcleo incluye dibujos y grabados que registran espacios industriales, vinculados con la historia local.