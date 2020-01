Abismos personales y sociales de Herbert

Ciudad de México.- Hay un antes y un después en la vida de Julián Herbert (Acapulco, 1971), en cada libro que ha escrito, en cada abordaje de sus historias, en varios momentos de su existencia.

A pesar de que hay también muchas persistencias en su literatura, subsisten sus obsesiones y los temas que lo rondan, en su nuevo libro Ahora imagino cosas (Literatura Random House), Herbert se ha reinventado al tiempo que sigue buscando lo mismo.

En este libro de crónicas que reúne ocho historias, Herbert regresa a su intimidad, a sus abismos personales, pero sin dejar de retratar la violencia, la inseguridad e incluso los feminicidios. Son historias que abordan la realidad pero con los artificios de la ficción.

"Para mí es seguir ampliando esos temas hasta el punto que se agote, pero abordados desde una perspectiva de lo múltiple. Trabajar con el aspecto autobiográfico a mí me ha dado el chance de explorar distintos dispositivos narrativos en primera persona, porque no es lo mismo enfocarlo directamente desde la autobiografía que con el impacto de lo social en el ámbito geográfico; me interesado mucho esta tensión entre el mundo social y el Yo narrativo", señala Herbert en entrevista.