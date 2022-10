Activistas se pegan a esqueleto de dinosaurio como protesta en Berlín

Dos ambientalistas se adhirieron con pegamento a una exhibición de dinosaurios en el Museo de Historia Natural de Berlín el domingo, para protestar lo que dicen es la falta de acción del gobierno alemán para encarar la crisis climática.

Las mujeres se adhirieron a los palos que sujetan al enorme esqueleto de un dinosaurio que vivió hace decenas de millones de años.

"A diferencia de los dinosaurios, nosotros podemos cambiar nuestra suerte", declaró la activista Caris Connell, de 34 años, mientras varias personas merodeaban por el museo. "¿Queremos quedar extintos como los dinosaurios, o queremos sobrevivir?"

La otra activista, Solvig Schinkoethe, de 42 años, dijo que como madre de cuatro niños teme por las consecuencias del calentamiento global.

"Esta resistencia pacífica significa que hemos decidido proteger a nuestros niños de la mortífera ignorancia de nuestro gobierno", declaró la mujer.

El museo de momento no ha comentado sobre la protesta.

Los activistas son parte de la agrupación Uprising of the Last Generation ("El Alzamiento de la Última Generación"), que ha realizado varias protestas en meses como bloqueos de calles y lanzándole pintura a un cuadro de Monet.