"ACUARELA VIVA", DE LAURA LETICIA GUTIÉRREZ

La exposición "Acuarela Viva" de la artista Laura Leticia Gutiérrez Cabrera se inaugura este 6 de mayo a las 19:00 horas en la Galería José Jayme, ubicada en la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.

La exhibición reúne 31 piezas realizadas en técnica de acuarela, donde la autora presenta una visión construida a partir de escenas cotidianas, elementos naturales y referentes arquitectónicos.

La propuesta se organiza como un recorrido visual que integra tradiciones, espacios urbanos y retratos, con énfasis en la observación de detalles y en la representación de la vida diaria.

En esta muestra, la obra plantea una lectura de identidad a través del uso del agua y el pigmento como recursos principales.

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La artista desarrolla composiciones que combinan precisión figurativa con el manejo de transparencias y contrastes, lo que permite construir imágenes donde la luz y el color definen la atmósfera de cada pieza.

Laura Leticia Gutiérrez Cabrera, originaria de Guanajuato, cuenta con formación en Arquitectura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y una trayectoria centrada en la acuarela desde 1980. Su trabajo se caracteriza por un enfoque figurativo que aborda paisajes, arquitectura y tradiciones, con interés en documentar y representar el entorno cultural y natural.

A 35 años de haber expuesto por primera vez en este recinto, la artista regresa a la Galería con una propuesta que demuestra su experiencia y evolución.

Su trayectoria incluye más de 130 exposiciones en México y otros países, así como incursiones en la restauración de antigüedades, lo que amplía el alcance de su práctica artística.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 19 de julio.