Alma Mancilla publica novela que da voz a las brujas

Ciudad de México.- El inquisidor Henricus Institoris se encuentra en sus últimos momentos de vida y su agonía le revela diversas situaciones con sus principales víctimas, las mujeres, quienes fueron "fabricadas" bajo la imagen, rasgos y figura de brujas; así es la historia que presenta De las sombras.

El libro escrito por la antropóloga y maestra en sociología Alma Mancilla es una biografía ficticia de Heinrich Krämer, autor del libro "Malleus Maleficarum" (Martillo para las brujas) y quien es conocido como Institoris; basado en hechos reales, el texto de la autora mexicana es Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero 2018.

"De pronto elijo temas que a nadie más le interesan y cuando se convierten en libro, me siento agradecida. Tenía el interés y me sentía motivada. Empecé a escribirlo y pasó por muchas versiones: primero había pensado en escribir una biografía en tercera persona y no me salía; en primera no empatiza lo suficiente con un inquisidor... y encontré la solución", dijo.

EXPERIENCIAS

Mancilla buscó al traductor de "Malleus Maleficarum", un profesor de una escuela en Estambul, Turquía, quien le contó diversas anécdotas sobre Henricus Institoris y acerca del periodo al que pertenece.

De esta manera asumió la decisión de dejar a un lado una novela de reinas, reyes y fechas, "donde pareciera que no hay cabida para la imaginación, para la construcción de un mundo narrativo. Eso hizo decidirme por esas voces que dan título al libro, de lo puesto a la luz, ese lugar que no vemos. De dejar que fueran las brujas las voces que el inquisidor no puede saber".

Recordó que la idea sobre De las sombras surgió durante el año de 2011, cuando se encontraba escribiendo Hogueras, historia que trata de una chica en la Nueva España durante siglo XVII, quien por fingir experimentar raptos místicos, fue procesada por la Inquisición; dicha obra fue publicada en el año de 2014.

VOLUMEN

Durante la presentación del libro sobre el inquisidor dominico, Alma Mancilla comentó que el fenómeno religioso ha sido su gran obsesión, sobre todo en las variantes de este tema.