Alondra de la Parra: "El arte, la mejor cara ante la crisis"

La directora de orquesta Alondra de la Parra señala que la pandemia, la situación política y la violencia tanto en México como en el mundo actualmente ocasionan una crisis, lo que implica que actualmente se muestre "la peor cara del ser humano", por ello hace un llamado a la paz y a compartir las diferentes manifestaciones artísticas y culturales.

"Sin duda vivimos una situación difícil en todos los sentidos, desde la pandemia, la situación política, la violencia, tantas cosas que de verdad todos los días hacen difícil seguir y creo que todos estamos sintiendo constantemente ese dolor, y el arte es la mejor cara del ser humano, ahí es donde expresamos sentimientos, siendo generosos, dándonos un momento de ensoñación, de fantasía, de calma, de paz", dice en entrevista De la Parra.

En medio de la crisis, De la Parra creó el Festival Paax, que lleva ese nombre porque "Paax quiere decir música en maya", pero al mismo tiempo, evoca a la palabra "paz", para que entre el 29 de junio y el 3 de julio se comparta un momento de reflexión: "También momentos de oasis, paz, de sentir, porque es algo que sólo el arte puede dar. Y es tan conmovedor porque es algo hecho por los seres humanos. La maravilla de la orquesta es la representación de lo mejor del ser humano. Es decir, estamos ahí un grupo de personas con historias, personalidades y creencias distintas, pero haciendo una sola cosa juntos para sublimar a un grupo de gente, usando sólo nuestras habilidades humanas, imaginación, el oído, las manos, el cuerpo, la abstracción, nuestra fantasía y talento".

"En estos momentos en los que estamos viviendo lo peor del ser humano —que es vergonzoso y doloroso— tenemos que combatirlo mostrando la mejor cara del ser humano, haciendo que la gente reaccione, conmovernos y llamar a la paz y a la celebración de lo maravilloso que puede ser el humano", indica.

La idea del Festival Paax surgió hace varios años, pues dice, soñaba con un encuentro artístico que se llevará a cabo en México, con lo mejor de la música sinfónica y clásica, y el ballet.

"Me ha tocado la fortuna de viajar por todo el mundo, dirigiendo diferentes orquestas, conociendo maravillosos artistas. Siempre he tenido la inquietud de traerlos a nuestro país y mostrar la riqueza cultural y natural. Tenía esa inquietud desde hace mucho, fui a varios festivales como artista invitada, en lugares como la Toscana, en lugares donde se conjuntan el arte escénico con un lugar paradisiaco, y por ello tenía muchas ganas de que eso sucediera en nuestro país".

El encuentro se llevará a cabo en Quintana Roo, en la Riviera Maya, sitio que De la Parra describe como "uno de los paraísos mundiales más hermosos y por supuesto está en un lugar al que es fácil acceder".

El festival está planeado para llevarse a cabo de forma anual, en el mismo sitio, aunque definir a Quintana Roo como la sede no fue fácil: "Siempre digo que México no es un país, es un planeta, porque todos los estados son hermosos", incluso llegó a pensar en otros espacios como El Valle de Guadalupe, Guanajuato, San Miguel de Allende, Oaxaca.

Aunque no descarta que en un futuro el Festival Paax pueda ser itinerante: "Me encantaría llevar todo este arte a otros lugares del país, todo es posible en esta vida, pero vamos a empezar la primera edición donde lo vamos a hacer, pero estoy abierta a que se pueda mover el Festival, a que tenga una sede en el Caribe y otra en otra parte de México, que la programación que traigamos se pueda compartir, pero uno hace lo que puede, paso a pasito".

Iniciar este proyecto no fue fácil, de hecho relata que la primera edición se iba a realizar el año pasado, en el verano: "Pero dos meses antes de que íbamos a anunciar tuvimos que decidir no hacerlo porque justo subió una ola de contagios de Covid en el estado de Quintana Roo y nos pareció irresponsable hacerlo en ese momento, fue muy doloroso y se perdió mucho trabajo, muchas horas y el trabajo de todo el equipo. Hubo que ser pacientes y seguir. Es complejo también por las agendas, la programación, toda la producción".

Además, la directora de orquesta adelanta que para abril y mayo estrenará la versión en ballet de Como agua para chocolate, con coreografía de Christopher Wheeldon, en el Royal Ballet de Reino Unido.