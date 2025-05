ARTE Y MATERNIDAD, UNA PRÁCTICA QUE RESISTE DESDE LO COTIDIANO

María Onofre Serment, artista visual, ilustradora y escritora originaria de San Luis Potosí, ha construido una práctica artística que se entrelaza con la experiencia de la maternidad y la crianza. Su obra se centra en las infancias como eje temático y busca ofrecer representaciones que hablen directamente a niñas y niños desde el arte, sin subestimar su capacidad de comprensión ni relegarlos a contenidos simplistas. “Se nos olvida que los niños son personas”, afirma.

La trayectoria de María, que comenzó en el tatuaje en 2009, tomó un giro importante tras convertirse en madre en 2017. Decidió pausar su carrera para criar a sus hijos y, en ese proceso, se certificó en temas como salud mental infantil y crianza consciente. Fue entonces cuando nació su interés por producir libros ilustrados que cuestionan estereotipos y acompañan emocionalmente a la infancia. Obras como El niño desobediente que se portaba muy bien o Señor Conejo YA es la Hora de Dormir abordan directamente estas preocupaciones.

CREA EN COMPAÑÍA DE SUS HIJOS

La maternidad no sólo modificó sus temas, sino también su manera de trabajar. “Te conviertes en otro tipo de creadora”, señala. Lejos de separar su rol de madre del de artista, optó por integrarlos: crea en compañía de sus hijos, quienes la observan, participan o simplemente comparten el mismo espacio. No busca espacios de escape, sino formas de convivencia que no fragmenten su cotidianidad. “Yo tanto he invitado a mis hijos a hacer arte juntos... como ellos me ven trabajar y ya saben que estoy haciendo eso, y es una convivencia”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

EL SISTEMA DEL ARTE EN MÉXICO

En su experiencia, el sistema del arte en México no está diseñado para incluir a madres artistas. Ni las galerías ni las becas ni los circuitos contemplan las exigencias del cuidado. “Al sistema no le conviene gente que no sea productiva en términos de lo que se considera ser productivo... los creadores y los artistas existen porque resisten”, afirma. Reconoce que no ha tenido que rechazar proyectos, pero sí siente que ha pasado desapercibida por no estar presente en los espacios donde se generan redes y oportunidades. “Yo estoy en mi casa criando a mis hijos. Yo no tengo tiempo para estar yendo a una galería”.

Además, critica la falta de espacios que permitan una creación libre junto a las infancias. Señala que no existen lugares en donde madres, padres o cuidadores puedan acudir con niños para crear en comunidad.