Lloró la muerte de su hija al mismo tiempo que triunfó

Sara García se convirtió en la abuelita de cine mexicano, pero antes de ello fue la "madrecita" en la pantalla grande, de hecho, el mismo año en el que murió su única hija María Fernanda Ibáñez, promocionó el filme "Mi madrecita".

La película de Francisco Elías, hecha especialmente para la ocasión, se proyectó el 10 de mayo de 1940, Día de las Madres, en cines llamados del primer circuito, como el Goya, Odeón, y cine Rialto, recintos ubicados entonces en el centro del Distrito Federal.

En las páginas de este diario se promocionó la película como homenaje a las madres de México:

"Mi madrecita es una película que refleja toda la ternura del corazón maternal y fue hecha expresamente para este día"

La invitación incluía entrada gratis a las mamás de la tercera edad:

"Todas las ancianitas de cabeza blanca que asistan acompañadas entrarán sin pagar por ser estas funciones en su homenaje", se leía en los promocionales de entonces.

Sara, quien se ganaría el corazón y la estima de quien la vio actuar, empezó su carrera en el cine mudo, cuando actuó de extra en "En defensa propia", y de ahí saltó al teatro, con 23 años y siendo una mujer independiente, se casa con el actor Fernando Ibañez, con quien tiene a su única hija María Fernanda, quien igual que ella, se dedicó a la actuación.

María Fernanda, quien tenía un gran parecido físico a su madre, tuvo su único protagónico junto a Jorge Negrete en "La madrina del diablo" de 1937, y aunque se dijo que "El Charro Cantor" la cortejó, Sara García no vio con buenos ojos ese cortejo que no pasó a más porque la joven actriz se casó en 1938 con el ingeniero Mariano Velasco, pero dos años después de contraer matrimonio falleció de fiebre tifoidea.

La fiebre tifoidea es una enfermedad sistémica causada por la bacteria Salmonella entérica serotipo typhi, en 1940, la fiebre tifoidea era un problema de salud pública en México, la madre de la actriz Sara García, Felipa Hidalgo, también murió por el mismo padecimiento.

Sólo 20 años Sara García disfrutó de la compañía de su hija María Fernanda, aunque para ella su retoño siempre la acompañó, pues decía que su muerte sólo había sido física, más no espiritual, pues siempre la recordaba.

El final de Sara García: La enterraron con su hija al ritmo de una canción de Pedro Infante

"Yo deseaba un nieto, pero nunca lo pude tener, mi hija murió, es decir, murió físicamente, porque para mí no ha muerto, para mí mi hija sigue viviendo aquí en esta casa y sigo disfrutando de su cariño y de su compañía; usted sabe que los que se mueren, se mueren cuando los que vivimos queremos, mientras los recordemos, mientras les recemos, siguen viviendo", expresó en entrevista con Televisa.



Pedro Infante, el otro hijo de Sara García

Aunque en cine Sara García fue la abuela de Pedro Infante en la mayoría de las películas en las que actuaron juntos, en la vida real fue como un hijo para la actriz, pues desde que ella lo ayudó con sus inseguridades actorales en "Los tres García", se volvieron muy cercanos, tanto así que cada 10 de mayo, Día de las madres, Sara García recibía una serenata de Pedro Infante.

"Cada 10 de mayo venía en su caballo blanco que tenía precioso, con un ramo de flores y me cantaba la canción aquella de ´Mi cariñito´, a grito pelado me cantaba la canción y se iba, todos los años... era muy lindo Pedro, un muchacho con un corazón de oro, muy bueno, muy buen hijo; lo recuerdo con mucha ternura y lamentando profundamente que se haya muerto", expresó.

Sara García, quien falleció a los 85 años, el 21 de noviembre de 1980, confesó que cada vez que escuchaba la canción "Mi cariñito", se le llenaban los ojos de lágrimas, pues Pedro se la cantaba con amor y ternura; Infante fue como un hijo y un nieto para la actriz que se consagró en el cine con sus papeles de madre y abuela, y lo fue en la vida real para María Fernanda y Pedro Infante, quienes partieron antes que ella.