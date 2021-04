Artesanos de Chichén Itzá, molestos con INAH por cierre

Artesanos de la zona arqueológica de Chichén Itzá se inconformaron por el cierre de la misma para prevenir contagios del Covid-19, ya que los dejaron sin posibilidad de tener ingresos económicos.

Villevaldo Pech Moo, asesor jurídico de los Artesanos y Mayas del Mayab, reveló que 800 agremiados están sumamente enojados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por el cierre temporal del sitio arqueológico debido a la Semana Santa, ya que son las fechas en que más visitantes llegan al lugar.

El asesor de los artesanos de esta zona maya declaró que el cierre no solo afecta a comerciantes ambulantes, sino también a restaurantes, hoteles, comercios y vendedores varios que se encuentran en la comisaría de Pisté, ubicada a 5 minutos de la zona arqueológica.

"No hay motivo para mantener cerrado cuatro días el sitio prehispánico, se puede recibir a visitantes por medio de controles, mantener la distancia, utilizar gel antibacterial, tapabocas y todas las medidas sanitarias para que el sitio se mantenga en protección para los visitantes pero abierto al turismo para que los vendedores puedan sacar sus ingresos", señaló.

"También se afecta a las empresas camioneras, a los guías de turistas que dependen de los visitantes para llevarlos a Chichén Itzá, porque son los días más importantes de la Semana Santa y todo ello va a ser una afectación económica muy fuerte para todos aquellos dependen del turismo", enfatizó.

Asimismo, dijo que el INAH adoptó medidas que golpean a todo el sector turístico yucateco, porque de alguna forma también afecta a Mérida el no abrir Chichén Itzá, pues no hay mucho interés de visitantes por venir a Yucatán.