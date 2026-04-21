Artistas potosinos en "Covers", en León, Guanajuato

Las y los artistas potosinos de Casa Canera participaron en la muestra colectiva "Covers", inaugurada en Torre Andrade, en León, Guanajuato, donde presentaron una propuesta basada en la reinterpretación artística desde elementos de la identidad local.

La muestra fue organizada por Otro Espacio y convocó a más de 15 espacios con una línea curatorial basada en el concepto de "cover".

Cada participante seleccionó la obra de un artista mexicano para replantearla desde su propio contexto, en un formato abierto que permitió diversas lecturas contemporáneas.

En este marco, Casa Canera desarrolló la pieza "Potoroxxo", inspirada en "Oroxxo" de Gabriel Orozco. La propuesta retoma la crítica al consumo presente en la obra original y la traslada a un entorno local mediante la incorporación de productos y marcas originarias de San Luis Potosí.

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Además de la pieza colectiva, las y los integrantes caneros presentaron reinterpretaciones individuales del trabajo de Orozco. Participaron Melissa Salazar, Monserrat Escudero, Alan Castro, Eduardo Castillo Pato y Josué "Homie" Martínez, quienes aportaron distintas aproximaciones a la obra seleccionada.

La instalación incluyó elementos como mezcal Laguna Seca, productos Don Tacho y cerveza Siete Barrios, con los que se construyó una intervención que alude a un espacio comercial.

A través de la disposición de objetos y el uso de etiquetas, estos elementos adquieren un carácter artístico que dialoga con la referencia inicial y con el contexto potosino.

La participación del colectivo se inserta en una dinámica de colaboración entre espacios independientes con apoyo del Patronato de Arte Contemporáneo.

Su presencia en "Covers" da cuenta de una práctica artística que surge desde la autogestión y que busca establecer vínculos fuera del ámbito local, con propuestas que integran referencias propias y contextos compartidos.