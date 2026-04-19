Premio de Cuento Amparo Dávila

El Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2026 mantiene abierta su convocatoria para recibir obras inéditas de narrativa breve hasta el 22 de mayo a las 13:00 horas.

El certamen convoca a escritoras y escritores de todo el país a participar con un libro de cuentos de tema libre, mediante registro en la plataforma digital de los Premios Bellas Artes de Literatura.

La convocatoria está dirigida a personas que deseen participar con un libro de cuentos inédito, de tema libre, escrito en español o en alguna lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales.

Las obras deben ser originales, no haber sido publicadas por ningún medio y cumplir con los requisitos establecidos, entre ellos la prohibición de plagio o uso de inteligencia artificial, condición que implica descalificación automática en caso de incumplimiento.

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En trabajos escritos en lenguas indígenas, se solicita indicar la lengua en la portada e incluir traducción al español en el mismo archivo.

El proceso de inscripción requiere un registro previo en la plataforma correspondiente, la cual permanecerá abierta hasta la fecha límite señalada. El jurado estará conformado por tres especialistas en traducción, crítica e investigación literaria, designados por las instituciones convocantes.

El fallo será definitivo e inapelable y se dará a conocer en agosto de 2026. El premio consiste en un diploma y un monto económico de 200 mil pesos, aportados en partes iguales por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí.

Las bases completas pueden consultarse en los portales oficiales de las instituciones participantes.

Este galardón se ha consolidado como uno de los principales reconocimientos al cuento en México. Lleva el nombre de Amparo Dávila, figura clave de la narrativa breve del siglo XX. A lo largo de sus ediciones ha distinguido a autores como Cristina Rivera Garza y Alberto Chimal, cuyas obras han incidido en el desarrollo del cuento contemporáneo en el país.

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El certamen convoca a escritoras y escritores de todo el país.