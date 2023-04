BENITO TAIBO, promotor de la lectura

En su reciente visita a San Luis Potosí capital, el reconocido escritor, periodista y entusiasta promotor de la lectura entre los jóvenes principalmente y, por si fuera poco, actual director de Radio UNAM, nos comparte en entrevista para Pulso Diario de San Luis, entre otras cuestiones, la importancia de la literatura y el periodismo para el desarrollo de la sociedad.

Le avala una reconocida trayectoria; se ha desempeñado en distintos ámbitos de la publicidad y el periodismo escrito; y expresa lo orgulloso que se siente de haber comenzado y seguir siendo un reconocido periodista, pues fue gracias a sus inicios en esta noble profesión, que aprendió a escribir de manera profesional.

“Es una de las mejores profesiones del mundo, es combatido y resistente frente a todo lo que sucede en nuestro alrededor”.

“Sin periodismo estaríamos perdidos, es la voz de los que no tienen voz, los oídos de los que no tienen oídos, y los ojos de los que no tienen los ojos en esos momentos tan importantes”.

ERA DIGITAL

En cuanto a esta era digital en la que las redes sociales son casi indispensables para poder incursionar en el gremio educativo, agrega que, aunque pudieran traer consigo su parte negativa, son también parte fundamental para el aprendizaje hoy en día.

Por ejemplo, durante la pandemia, se leyó más que nunca y se formaron miles de clubes de lectura, donde centenas de personas se reunían a hablar con algún actor, cosa que, sin este medio, hubiera sido imposible, explica el escritor.

“EL POLVO”, SU

PIMERA NOVELA

Referente a “El polvo” su primera novela y uno de sus proyectos más representativos, agrega que fueron casi cuatro años el tiempo que dedicó a esta, pero de la que se siente muy contento y orgulloso, “Mi mujer dice que es mi mejor novela y le creo”.