Cadenas, Premio Cervantes, defiende las universidades públicas de Venezuela

Caracas, 1 dic (EFE).- El poeta venezolano Rafael Cadenas, galardonado recientemente con el Premio Cervantes 2022, defendió este jueves a las universidades públicas de Venezuela y aseguró que atraviesan un problema "mucho más profundo" que una crisis.

Durante su participación en un recital poético en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el primer evento público al que asiste tras ganar el máximo reconocimiento de las letras en español, Cadenas recordó que las casas de estudio públicas "están en su peor momento".

"Usar la palabra crisis para referirnos a las universidades públicas sería un eufemismo, el problema es mucho más profundo. Cada vez que tengo oportunidad de hablar, las defiendo y eso es inseparable de la defensa de la democracia", dijo Cadenas, citado en la cuenta en Twitter de la UCAB.

El poeta de 92 años, el primer venezolano en obtener el Cervantes, recitó hoy algunos de sus poemas ante un público de casi 300 personas, tras lo cual fue ovacionado de pie.

En el evento participó también el poeta español Andrés Sánchez Robayna, invitado por la Embajada de España en Venezuela, quien celebró la presencia de jóvenes en el recital.

En su cuenta en Twitter, la Embajada de España celebró este encuentro y aseguró que Cadenas y Sánchez Robayna, acompañados del profesor y también poeta Igor Barreto, ofrecieron "un fantástico recital poético" ante un "auditorio abarrotado" en la Feria del Libro del Oeste de Caracas.

El pasado 10 de noviembre, en conversación con EFE tras conocer del fallo que le otorgó el Premio Cervantes 2022, Cadenas se mostró honrado y agradecido del galardón que, aseguró, no se esperaba.

"Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos en este momento", dijo en esa ocasión el también ganador del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y del Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada.