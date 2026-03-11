Charla "Ingeniergia", con Roberto Cortázar

El artista mexicano Roberto Cortázar impartirá la charla "Ingeniergia", este 11 de marzo a las 10:00 horas en la Caja Negra del Centro Universitario de las Artes .

El evento forma parte del programa que acompaña la muestra "Sanctus et profanus" ubicada en el Centro Cultural Universitario Caja Real.

La exposición reúne más de 40 piezas entre pintura, dibujo, escultura y estampa. Parte de este conjunto pertenece al acervo artístico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, colección que ingresó a la institución en 2025.

El trabajo de Cortázar retoma la figura humana como eje para explorar la relación entre lo sagrado y lo cotidiano.

La muestra plantea un contraste entre los conceptos que dan título a la exposición: lo sanctus, asociado a la devoción y lo divino, y lo profanus, ligado al ámbito material y cotidiano.

En su pintura aparecen referencias al cuerpo humano, a la iconografía religiosa y a una tradición figurativa que dialoga con el arte clásico. Originario de Tapachula, Chiapas, Cortázar estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, en Ciudad de México.

Desde finales de la década de 1970 comenzó a participar en concursos y exposiciones, y en 1981 obtuvo el premio José Luis Cuevas en la Primera Bienal de Dibujo del Salón Nacional de Artes Plásticas en el Palacio de Bellas Artes. A lo largo de su trayectoria ha expuesto en museos y galerías de México, Europa y América.

Su producción forma parte de colecciones como el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego.

La charla "Ingeniergia" se plantea como un espacio de diálogo en el que el artista abordará las ideas que sostienen su trabajo y el desarrollo de las piezas que integran "Sanctus et profanus".