La exposición La mujer que transformó su historia en el ferrocarril rinde homenaje a Zandra Luz de la Barrera Mendoza y se presenta en el área de vagones del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona.

La muestra recupera la trayectoria de una trabajadora ferroviaria que abrió camino para la participación de las mujeres en un sector dominado durante décadas por hombres.

La historia de Barrera Mendoza se remonta a 1963, cuando obtuvo el cargo de jefa despachadora de trenes dentro de la red ferroviaria de San Luis Potosí. En ese puesto supervisó el movimiento ferroviario, organizó rutas y coordinó operaciones bajo las normas de Ferrocarriles Nacionales de México. Su nombramiento marcó un precedente al convertirse en la primera mujer con una responsabilidad de este tipo en la región.

Antes de ocupar ese cargo, su trayectoria comenzó como telegrafista dentro del sistema ferroviario.

Proveniente de una familia vinculada al ferrocarril, aprendió telegrafía con su padre y después se formó en contabilidad de estaciones. Con el paso de los años asumió labores como jefa de estación, lo que implicó trabajo en patios ferroviarios, estaciones y rutas que conectaban distintas localidades.

La exposición también coloca su historia dentro de un contexto más amplio. Durante décadas, las mujeres estuvieron excluidas de las áreas operativas del ferrocarril en México. A partir del siglo XX comenzaron a incorporarse en puestos administrativos, de enfermería o servicios. En las décadas de 1960 y 1970 algunas trabajadoras lograron ocupar cargos de mayor responsabilidad, entre ellas Barrera Mendoza.

El recorrido reúne documentos, fotografías y testimonios que narran su experiencia dentro del gremio ferroviario. El homenaje busca recuperar una historia laboral que permaneció fuera de muchos relatos oficiales y reconocer a una mujer que enfrentó resistencias en su tiempo. La muestra también abre una conversación sobre la presencia de las mujeres en sectores industriales y de transporte vinculados al desarrollo del país.