El conversatorio La construcción de la mirada femenina en las artes visuales reunió a las creadoras Ana Iglesias, Graciela González Duque, Norma Rivera y Roxana Pumarejo, con la moderación de Rocío Hernández en el Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí.

Durante el encuentro, las artistas compartieron experiencias personales y reflexiones sobre la manera en que su condición de mujeres influye en su práctica dentro de la pintura y la fotografía.

Uno de los temas centrales fue la manera en que la experiencia personal incide en la construcción de una mirada artística.

La fotógrafa Ana Iglesias señaló que su trabajo en el retrato artístico se vincula con la sensibilidad y la empatía que busca establecer con las personas que fotografía. También mencionó que durante años el ámbito de la fotografía y de la enseñanza técnica se mantuvo dominado por hombres, lo que implicó enfrentar cuestionamientos sobre su forma de trabajo y sobre la legitimidad de su método creativo.

Desde la pintura, Graciela González Duque explicó que su obra surge de la exploración de emociones, relaciones humanas y experiencias personales. Su producción mantiene un vínculo entre pintura, cerámica y grabado, disciplinas que utiliza para traducir inquietudes internas.

En el caso del fotoperiodismo, Norma Rivera compartió los retos que enfrentó al iniciar su carrera en medios de comunicación locales, donde la presencia de mujeres fotógrafas era limitada. Recordó que en coberturas informativas solía ser la única mujer entre varios colegas hombres. A partir de esa experiencia subrayó la importancia de la persistencia y del trabajo constante para consolidar una trayectoria dentro de un medio competitivo.

La pintora Roxana Pumarejo abordó la relación entre biografía y creación artística a partir de su propia experiencia. Durante el diálogo destacó que muchas creadoras del pasado enfrentaron restricciones para firmar o vender su obra, por lo que consideró importante reconocer a quienes abrieron camino para las generaciones actuales.