Ciclo de cine "Star Wars: El ascenso del imperio"

El CineClub de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se sumará a la celebración de "May the 4th" con el ciclo cinematográfico "Star Wars: El ascenso del imperio", una programación dedicada a explorar algunos de los momentos más representativos de la lucha entre el Imperio Galáctico y la Rebelión dentro de la reconocida saga creada por George Lucas.

El ciclo se llevará a cabo en el Auditorio Rafael Nieto a las 18:00 horas y contará con la proyección de tres películas clave del universo de Star Wars.

La primera función será este 12 de mayo con "El Imperio contraataca", dirigida por Irvin Kershner. Considerada una de las entregas más influyentes de la saga, la película muestra el momento en que el Imperio intensifica su ofensiva contra la Alianza Rebelde tras la destrucción de la Estrella de la Muerte. Mientras Luke Skywalker inicia su entrenamiento Jedi con Yoda, Darth Vader emprende una persecución contra Han Solo, Leia Organa y el resto de los rebeldes, en una historia marcada por la derrota, el conflicto interno y una de las revelaciones más recordadas del cine contemporáneo.

El 19 de mayo se proyectará "El retorno del Jedi", dirigida por Richard Marquand. La cinta concluye la trilogía original y sigue los esfuerzos de la Rebelión para destruir una nueva Estrella de la Muerte mientras Luke enfrenta nuevamente a Darth Vader y al Emperador Palpatine. La película desarrolla temas relacionados con la redención, el equilibrio entre el bien y el mal y el cierre del conflicto central de la saga clásica.

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Finalmente, el 26 de mayo llegará "Rogue One: Una historia de Star Wars", dirigida por Gareth Edwards. Ambientada antes de los acontecimientos de la película original de 1977, la historia sigue a un grupo de rebeldes liderados por Jyn Erso que emprende una misión para robar los planos de la Estrella de la Muerte. La cinta ofrece una visión más bélica y humana del universo de Star Wars, enfocándose en personajes alejados del linaje Jedi y en el costo de la resistencia frente al autoritarismo imperial.

Como parte de las actividades previas a cada proyección, el público podrá conocer el trabajo de la Academia de sable láser La Résistance, que realizará demostraciones de combate deportivo y escénico con sables láser, además de una sesión de meditación Jedi inspirada en el universo de la saga.