DENISE DRESSER PRESENTA ¿QUÉ SIGUE?

Como parte de las actividades por el décimo aniversario de Librería Gandhi SLP Centro y su Foro Expresarte, la politóloga y escritora Denise Dresser sostuvo una charla en torno a su libro ¿Qué sigue?: 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo.

Denise Dresser es politóloga, profesora de ciencia política y lo largo de su trayectoria ha participado como investigadora y docente en universidades de Estados Unidos, además de colaborar en medios como Proceso y Reforma.

Durante la presentación, la autora habló sobre los temas centrales de su publicación, en la que plantea una crítica al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al rumbo político del país. El libro aborda el debilitamiento de las instituciones democráticas, la concentración del poder y la relación entre política y crimen organizado. A partir de ese panorama, la obra propone una serie de reflexiones dirigidas a la ciudadanía sobre participación, vigilancia del poder y defensa de los derechos democráticos.

En entrevista, Dresser señaló que una de sus principales preocupaciones es "el claro proceso de erosión de la democracia". Indicó que Morena busca reconstruir un sistema de partido dominante similar al del antiguo PRI, con una oposición limitada para contener abusos del poder. También expresó preocupación por el crecimiento de vínculos entre actores políticos y el narcotráfico, situación que, afirmó, resulta cada vez más visible en distintos estados del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La autora también habló sobre los sectores que le generan expectativa frente al contexto actual. Mencionó a las personas inconformes, críticas y participativas, en especial a las juventudes que imaginan un país distinto.

Su participación formó parte de la programación conmemorativa de Librería Gandhi SLP Centro, espacio que durante una década ha impulsado presentaciones de libros, charlas y actividades culturales abiertas al público potosino. La presentación reunió a lectoras y lectores interesados en la situación política y democrática del país, en un encuentro que formó parte de la programación cultural del recinto.