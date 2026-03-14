Concurso de Platillos de Semana Santa

El Concurso de Platillos Populares Tradicionales de la Cuaresma de San Luis Potosí 2026 convoca a habitantes del estado a presentar recetas vinculadas con la cocina de temporada, propia de este periodo religioso y cultural.

La iniciativa busca identificar y preservar preparaciones que formen parte de la tradición culinaria local, con énfasis en técnicas de preparación, uso de ingredientes regionales y transmisión de recetas asociadas a la Cuaresma.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en el estado de San Luis Potosí, quienes podrán participar de forma individual o mediante un representante en caso de tratarse de un colectivo.

Cada participante deberá presentar un platillo tradicional de la temporada; además puede incluir bebida y postre, aunque estos últimos no son obligatorios. La propuesta deberá acompañarse con fotografías que documenten el proceso de elaboración.

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El registro requiere llenar un formato de inscripción y entregar una autorización para el uso de imágenes del platillo con fines de difusión.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 27 de marzo de 2026, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, ubicada en Calzada de Guadalupe 480.

Ese mismo día, a partir de las 16:00 horas, los participantes deberán presentar tres porciones individuales para degustación en la misma sede.

La evaluación se realizará mediante entrevista y presentación ante un jurado integrado por tres especialistas en cocina tradicional potosina.

Entre los criterios de valoración se consideran la justificación histórica del platillo, el uso de ingredientes locales y de temporada, la presentación y el sabor, textura y técnica de preparación.

Los resultados se publicarán el 31 de marzo de 2026 en los canales oficiales de la Secretaría de Cultura del estado.

El concurso contempla tres premios en efectivo: cinco mil pesos para el primer lugar, tres mil para el segundo y dos mil para el tercero, además de diploma.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el 4 de abril en la escalinata del Teatro de la Paz, como parte de las actividades de la Quema de Judas.