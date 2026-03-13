logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Concierto Reescribiendo el repertorio

Por Estrella Govea

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto Reescribiendo el repertorio

El concierto Reescribiendo el repertorio: Ciclo de compositoras relegadas reunirá piano, voz y música de cámara en una presentación a cargo del Trío Sonus y la soprano Azucena García Villagómez. Se llevará a cabo el día de hoy a las 18:00 horas en el Museo Federico Silva.

El repertorio integra trayectorias para presentar un programa centrado en compositoras que forman parte de la historia de la música de concierto.

La propuesta reúne piezas que abarcan desde el Barroco hasta el siglo XXI, con repertorio europeo y mexicano. 

El programa incluye el Trío para piano, flauta y cello, Op. 45 de Louise Farrenc y una selección de lieder del Op. 13 de Clara Schumann. Estas obras permiten revisar parte de la producción musical creada por mujeres que pocas veces aparece en las programaciones de concierto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El formato del ciclo plantea conciertos con un componente didáctico. Las interpretaciones se acompañan de comentarios sobre el contexto histórico y artístico de las obras.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Smithsonian retira pieza de barco negrero São José en Washington
    Smithsonian retira pieza de barco negrero São José en Washington

    Smithsonian retira pieza de barco negrero São José en Washington

    SLP

    AP

    La pieza de madera del barco negrero São José será devuelta a Sudáfrica tras préstamo de casi diez años.

    Mon Laferte se suma al Festival San Luis en Primavera
    Mon Laferte se suma al Festival San Luis en Primavera

    Mon Laferte se suma al Festival "San Luis en Primavera"

    SLP

    Estrella Govea

    La apertura será el 28 de marzo en la Plaza de los Fundadores con Miguel Bosé

    "Ritmo Cromático", de Rosa Luz Villasuso
    "Ritmo Cromático", de Rosa Luz Villasuso

    "Ritmo Cromático", de Rosa Luz Villasuso

    SLP

    Estrella Govea

    NOCHE DE ÁNIMAS EN MOTIVOS EN EL IPBA
    NOCHE DE ÁNIMAS EN MOTIVOS EN EL IPBA

    NOCHE DE ÁNIMAS EN MOTIVOS EN EL IPBA

    SLP

    Estrella Govea

    Se presentarán distintas formas musicales que abordan la figura de la muerte dentro de la tradición popular mexicana