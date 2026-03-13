El concierto Reescribiendo el repertorio: Ciclo de compositoras relegadas reunirá piano, voz y música de cámara en una presentación a cargo del Trío Sonus y la soprano Azucena García Villagómez. Se llevará a cabo el día de hoy a las 18:00 horas en el Museo Federico Silva.

El repertorio integra trayectorias para presentar un programa centrado en compositoras que forman parte de la historia de la música de concierto.

La propuesta reúne piezas que abarcan desde el Barroco hasta el siglo XXI, con repertorio europeo y mexicano.

El programa incluye el Trío para piano, flauta y cello, Op. 45 de Louise Farrenc y una selección de lieder del Op. 13 de Clara Schumann. Estas obras permiten revisar parte de la producción musical creada por mujeres que pocas veces aparece en las programaciones de concierto.

El formato del ciclo plantea conciertos con un componente didáctico. Las interpretaciones se acompañan de comentarios sobre el contexto histórico y artístico de las obras.