Conoce toda la oferta cultural de la FIL Guadalajara

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ha forjado durante 33 años su reputación como el encuentro libreo más importante de Iberoamérica.

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, profesionales, académicos y público en general se reunirán en la Expo Guadalajara para conocer lo último de la industria editorial.

Sin embargo, no todo es literatura en la FIL, ya que ofrece diversas actividades además de presentaciones y conferencias con autores y firmas de libros. En esta edición hay presentaciones escénicas, un ciclo de cine, e incluso un seminario de yoga. Este programa va enfocado a promover la cultura de la India, el país invitado.

Espectáculos en el Foro FIL

El encuentro ofrece conciertos y presentaciones de danza típicos de la cultura de la India. Éstos se llevarán a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre a las 21 horas en el Foro FIL, ubicado en la Expo Guadalajara y la entrada será gratuita.

Para aquellos que les interesa el misticismo que hay detrás de los encantadores de serpientes, "Desert symphony. Música y danza tradicional de Rajastán" es la opción perfecta, ya que trata de los cantos y bailes de la comunidad de los kalbelias, quienes en esta ocasión retoman esa actividad milenaria y la presentan en una versión moderna.

Entre las otras danzas típicas que se presentarán está la Kathak, famosa por la mímica gestual que emplea y bhawai danza folclórica de Rajastán. Pero también habrá propuestas modernas como "Unmaad. Danza experimental contemporánea", espectáculo que presenta las personalidades de Shiva, Buddha y Ghandi a través de baile que mezcla estilos indios y contemporáneos, junto con narración de voz.

En cuanto a música, se presentará "Tarang. Música instrumental indostaní" presentará una "pelea" entre tres instrumentos representativos de la India: santur, sitar y tabla. El grupo musical Aditya Prakash Ensemble ofrecerá un concierto que mezcla la música clásica de la india con géneros como el folk y el jazz.

Nrityadhwani. Danza kuchipudi y Sussie 4 DJ Fusión Set es una de las propuestas más contemporáneas de los espectáculos de la FIL, ya que la danza kuchipudi será musicalizada por un DJ set de Sussie 4, quien fusionará música de la india con su house latino característico, y el Centro Cultural de la India Gurudev Tagore, que radica en la Ciudad de México, fusionará la danza y música de ambas culturas.

Ciclo de cine

En esta edición la FIL Guadalajara ofrecerá un ciclo de cine que consta de 16 producciones originarias de la India y una de EU.

En la cartelera destacan "The namesake", cinta dirigida por la ganadora del León de Oro, Mira Nairen, la cual está basada en el best seller de la autora Jhumpa Lahiri, ganadora del Pullitzer a obras de ficción en 2007; y cintas multipremiadas en la India y a nivel Asia como "Black", que aborda la historia de una niña perturbada a causa del aislamiento al que la sometieron sus padres por sus discapacidad para ver y escuchar; "Omkara", una adaptación de "Otelo", ambientada en la India.

En cuanto a artes escénicas, habrá una presentación de koodiyattam, antigua tradición teatral de la India que se presenta en sánscrito y es considerada patrimonio oral intangible de la humanidad por la UNESCO. Su peculiaridad radica en su lenguaje teatral, ya que la expresión de los ojos y la mímica de los actores requiere una preparación de 10 a 15 años. Esta presentación tendrá lugar el 5 de diciembre a las 20 horas en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara.

El 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo el Seminario de Yoga. Alcances y Trascendencia del Yoga en la actualidad también en el Conjunto Santander de la Universidad de Guadalajara. Las actividades serán de 9 a 18 horas y de 9 horas a 21 horas respectivamente.

En el seminario se abordará la perspectiva médica y filosófica del yoga, así como mesas redondas y master classes.